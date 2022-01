Dólar en Colombia empieza la semana con pérdidas

Este lunes 31 de enero, el dólar cerró en un precio promedio de negociación de $3.942,90, es decir, 39,7 pesos por debajo de la TRM del día, que fue $3.982,60.



Durante la jornada, el precio promedio de negociación de la divisa se mantuvo relativamente estable por debajo de los $4.000.



Hacia las 9:05 a.m., el dólar se negociaba en promedio en$3.942,63. A las 10:15 a.m., alcanzó los $3.946 y a las 12:50 p.m. los $3.947.



Según la Bolsa de Valores, la divisa estadounidense reportó un preció de apertura de $3.958, que, a su vez, fue el precio máximo al que se cotizó este lunes. El precio mínimo al que se negoció fue de $3.935.



