‘Bogotá, potencia gastronómica de Latinoamérica’

Los festivales hacen parte de las actividades que muestran el atractivo y el desarrollo que ha conseguido Bogotá en materia gastronómica.



Con esa filosofía, The Gula Group, realiza desde hoy y hasta el domingo la tercera versión de “BogotaEats a Cielo Abierto”, donde 30 de los mejores restaurantes de la ciudad participarán con dos de sus platos insignia, en porciones pequeñas o medianas, en el Parque Museo El Chicó.



Laura Sánchez, directora y cofundadora de la compañía, explica que este evento pretende evidenciar que la capital realmente es una potencia gastronómica en Latinoamérica con una oferta de muy alto nivel.



The Gula Group viene de realizar este año otros dos eventos: Burgerville y el Papá de los asados, especializados en estos tipos de comidas y que atraen a los comensales de la capital.



La empresaria sostiene que este par de festivales, junto a “BogotaEats a cielo abierto” se convierten en los eventos que este colectivo va a promover, con el fin de que coexistan con otros festivales que se realizan en la ciudad con el fin de promover la actividad gastronómica de la ciudad.



“Queremos que la gente se arriesgue también a probar cosas nuevas, aquí no hay un restaurante recomendado, aquí todos los restaurantes son ganadores”, afirmó Alejandro Escallón, director de BogotaEats y cofundador de The Gula Group.



Este certamen contará con la presencia de Cantina y Punto, Casa, Central Cevichería, Cosette, DonDoh, El Libanés, El Pantera, Emilia Grace, Fiero, Ideal, Ko y La Brasserie.

Además, estarán La Colectiva, La Fama, La Monferrina, La Pinta, Le Grand, Longo’s, Los Valientes, Nueve, Oculto, Oficial, Petronio, Tercer Piso, Tierra, Tomodachi, Toshiro, Valentino y Zona K by Leo Katz.



Por su parte, para los amantes de los postres, estarán Ámma y Luisa Postres, además de emprendimientos seleccionados y una zona de helados que será una sorpresa.



Para hacer homenaje a una región colombiana, el festival será inspirado en la Costa Pacífica y aunque no estará enfocado en su gastronomía, sí rendirá tributo a esta región del país con la presencia de Zotea, el restaurante comunitario más reconocido del Chocó, que cuenta con el apoyo de la chef Leonor Espinosa.



La cuota internacional estará a cargo de uno de los más reconocidos chefs de Aruba, Urvin Croes, quien será recibido por Koldo Miranda para deleitar juntos con sus creaciones.



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio