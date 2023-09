Las agencias de viajes pasan el trago amargo de la crisis aérea

Las agencias de viajes han afrontado grandes retos en el último semestre en un año que parecía ser ‘el resurgimiento del turismo’. Con el cierre de operaciones de dos grandes aerolíneas, la subida el IVA al 19% y problemas en seguridad, el panorama empezó a ser más borroso. Sin embargo, gracias a la llegada de turistas foráneos, las empresas lograron crecer.



A comienzo del año, Viva y Ultra Air salieron de operación, por lo que las agencias de viajes estimaron una pérdida de más de $40.000 millones por depósitos a futuro y pagos en modalidad de monederos.



No obstante, a la fecha, la presidenta ejecutiva del gremio del sector, Anato, Paula Cortés, señala que pese a los esfuerzos de las aerolíneas por atender esta demanda, no se tiene una cifra clara de la afectación y que “lo que es seguro es que las agencias de viajes perdieron mucho dinero durante esta operación”.



​“Esta disminución en el número de viajeros que podían acceder a esos destinos ha tenido un efecto perjudicial en la actividad turística, a la vez que se prevé un incremento inminente en las tarifas aéreas debido a la reducción de la oferta de vuelos”, señaló Ángela Ruíz Díaz, country manager de Atrápalo Colombia, Perú y Chile.



Con una situación volátil, fue inevitable que los balances empresariales resultaran afectados, pues el turismo local se contrajo al encarecerse los productos turísticos.



Esto dio como resultado, según la Aeronáutica Civil, que la movilización del transporte aéreo local cayera 12% a julio.



Así lo reconoce la agencia de viajes Atrápalo, la cual señala que las finanzas de las empresas no son estables.



“Algunas agencias aún estamos tratando de superar los niveles de ventas e ingresos prepandemia, y tanto la situación de las aerolíneas como la economía del país tienen efecto directo sobre nuestra industria, en cuanto a factibilidad de negocio, ventas e ingresos”, remarca Ruíz.



De esta manera, señala la country manager de Atrápalo, que para adaptarse a estas condiciones, las agencias podrían ajustar sus enfoques comerciales dando una mayor flexibilidad y explorando vías para ampliar sus fuentes de ingresos.



“La única opción es seguir invirtiendo en desarrollos tecnológicos que permitan a los usuarios seguir encontrando valor en nuestros servicios”, menciona.



Por tal motivo, las agencias de viajes tuvieron que encontrar otras soluciones para lograr mantener en verde los números.



Las estrategias de jalonar a más turistas extranjeros al país empezaron a hacer efecto y aumentó la llegada de foráneos a nuestro país, lo que incrementó los ingresos de las agencias.



“Con ventas en dólares, tenemos un crecimiento en las ventas de tiquetes aéreos de un 5%. Sin embargo, tenemos una caída del 22% en la emisión de boletos, eso significa que estamos vendiendo más porque es más caro. A esto se suma el IVA del 19%, lo que encareció tanto a los tiquetes como el alojamiento”, explica Cortés.



Pese a que los ingresos aumentaron, como reconoce Calle, las ventas reales no lo hicieron, pues el volumen de facturación se contrajo.



A algunas de las agencias esta dinámica les ha beneficiado, e incluso los ha hecho crecer.



En el caso de Viajes Falabella, según Dirk Zandee, vicepresidente de la región Andina, dice que gracias al fortalecimiento de su presencia “nos hemos propuesto una meta bastante alta, proyectando un crecimiento sobre un 40% y estamos esperando llegar a los US$60 millones”.



San Andrés, la apuesta

Uno de los destinos más afectados por estas dinámicas en el primer semestre del año es San Andrés, una isla que depende enteramente de la conexión aérea y que, además, el 60% de sus trayectos eran proporcionados por Viva.



“Llega la quiebra de Viva y Ultra, lo que nos deja a la fecha una caída del 12% del movimiento de pasajeros hasta este semestre y con rezagos en la conectividad en todo el país. Además, las ventas que hicieron las agencias de viajes, a través de sus pasajeros, a estas dos aerolíneas, nos dejó un hueco económico grande. Sin embargo, esperamos que en el segundo semestre podamos equilibrar la balanza y recuperar el tráfico aéreo nacional”, indica Cortés.



Por su parte, Zandee señala que con la salida de las aerolíneas de bajo costo “han disminuido un poco las opciones disponibles, por lo tanto no se puede vender lo que veníamos manejando, principalmente en operaciones de destinos claves como lo es San Andrés, donde el turismo cayó al 24% en el número de sillas, lo que nos dificulta transportar los pasajeros a la isla. Esto, sumado a la inflación que estamos viviendo, ha afectado el bolsillo de los colombianos”.



Por tal motivo, empresarios ponen el reflector sobre la isla del mar caribe, pues fortaleciendo su potencial será clave para la recuperación del sector.



Paula Galeano Balaguera

Periodista Portafolio