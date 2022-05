Innovación con propósitos sustentables

El cuidado del medio ambiente ha sido un tema que en los últimos años ha cobrado mayor relevancia para gobiernos y empresas, debido al daño que le hemos causado al planeta. Anualmente, el mundo desecha 50 millones de toneladas de productos electrónicos y solo 17% se recicla. Una de las acciones en la que más se ha trabajado es en evitar que los desechos lleguen a los hábitats marinos.



Preocupa lo que podría ser el futuro del planeta, sino actuamos como sociedad. Es importante ser responsables con el medio ambiente, porque de no tomar acciones contundentes acabaremos con los recursos naturales. Es imprescindible modificar nuestros hábitos para construir un mejor futuro, que heredarán nuestros hijos.

Y es en esa misma vía en que las empresas deben enfocar sus esfuerzos para crear productos con el mínimo impacto ambiental y con iniciativas que reparen los daños causados al planeta.



En primer lugar, la eficiencia en el consumo energético de los productos ayuda a optimizar el uso de los recursos naturales; a su vez, el uso de insumos amigables es imprescindible para reducir los materiales de un solo uso. Finalmente, hacer uso de componentes reciclados evita mayor desperdicio y acumulación de residuos que impactan el ecosistema.



Las innovaciones tecnológicas no sólo deben estar al servicio de nosotros para mejorar nuestra calidad de vida, también en función del medio ambiente. Empresas como Samsung hacen una inversión muy grande en investigación y desarrollo para crear productos que generen el menor impacto ambiental. Acciones como reutilizar materiales, evitar el uso de plásticos o tintas innecesarias en los empaques, desarrollar electrodomésticos con una alta eficiencia energética y evitar el desperdicio son clave para ayudar al planeta.



Por ejemplo, la Serie Galaxy S22 contiene componentes creados de plástico reciclado procedente de cerca de 640 mil toneladas de redes de pesca desechadas en el océano. A su vez, los controles remotos de los TVs modelo 2021 en adelante no requieren baterías, sino que se recargan con luz solar o interior. Así, se busca reducir al menos 6.000 toneladas de gases invernadero por año y 99 millones de baterías AA en 7 años.



La educación y adopción de pequeños hábitos nos llevará a crear una sociedad que se involucra y contribuye a crear un mejor mañana. Iniciativas como la reutilización de los empaques en casa, que permite que le demos un segundo uso y evitemos el desperdicio, es relevante para valorar el reciclaje. Empresas y grandes manufacturas pueden crear alianzas que, con avances tecnológicos, les permitirán sumar esfuerzos para llevar a cabo acciones ambientales tangibles y su objetivo principal sea la protección del planeta, que será hogar de futuras generaciones.



El llamado es a tomar conciencia de nuestras acciones y el cómo afectan al medio ambiente, de modo que podamos proteger no solo especies en vía de extinción, sino a todo el planeta para que las futuras generaciones tengan un ejemplo más claro del cuidado que debemos tener.



PATRICIA VELÁZQUEZ MARTÍNEZ

​VP de Samsung Electronics Colombia