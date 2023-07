RappiPay implementará biometría facial con apoyo de la Registraduría

RappiPay ha anunciado una nueva alianza estratégica con la Registraduría Nacional para implementar un mecanismo de comprobación de identidad: la biometría facial.



El objetivo conjunto es que se reduzcan los casos de fraude en la aplicación.

​

La idea es que el rostro de la persona se contraste de forma automática y digital con la información que posee la Registraduría.



Cabe aclarar que este proceso se realizará de forma automática en un periodo de entre 1 a 2 segundos, según aclaró RappiPay.



El CEO de la compañía, Gabriel Migowski en entrevista con Portafolio, mecionó que "esto brinda a los usuarios mayor seguridad y una mejor experiencia en todas las transacciones realizadas en la plataforma".



Durante dos años la compañía ha trabajado junto con la Registraduría para sustituir la verificación manual, que exige una foto de la cédula y otros datos. La idea es que se simplifique el proceso de pagos y transacciones, que no sea necesario tener la cédula a la mano, sino que solo se requiera la identificación del rosotro.



Para la compañía, en los procesos de validación manual hay muchos riesgos de fraude y suplantación que se evitarían fácilmente con la biometría.



"Queremos eliminar la vulnerabilidad de la cédula falsificada, ahora ya no va a necesitar la cedúla", afirmó Migowski.



RappiPay, según dice su CEO, "cuenta con una de las cifras más bajas de fraude en el mercado, en general se presentan tres casos al mes, pero nuestro objetivo es que no exista ningún caso".



De acuerdo a lo manifestado por Migowski las dos formas más habituales de fraude son el transaccional, que significa que alguien utiliza los datos de una tarjeta de crédito o débito sin el consentimiento del propietario; y la suplantación de la identidad, que implica que alguien roba los datos de una persona para hacer algún tipo de transacción. Esto dos casos se reducirían con el apoyo de la biometría facial.



En este sentido, la empresa se encuentra finalizando el piloto de prueba para poner a disposición de los usuarios la nueva herramienta. "En el momento hay dos equipos de expertos construyendo reglas inteligentes para evitar el fraude, es decir, descubriendo patrones para proteger a los clientes", afirmó Migowski.



La idea es que la herramienta esta disponible a finales de julio, según confirmó la compañía.



