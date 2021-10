La escasez de perfiles TI en Latinoamérica llega al 48 %

La transformación digital, sin duda, ha llevado a que las habilidades profesionales 4.0 sean cada vez más tenidas en cuenta, tanto en el plano laboral como en el educativo.



No obstante, no todos los países en la región han mostrado un crecimiento favorable en estos perfiles. Lo anterior quedó demostrado en el estudio de Talento TI de Technology realizado por PageGroup, en alianza con Invest in Bogotá, el cual destacó que la escasez en la oferta de perfiles digitales en Latinoamérica es del 48%, mientras que el crecimiento de la industria de TI en la región es del 7,7% para el 2021.



En cuanto al número de egresados STEM ( carreras que hacen referencia a las áreas de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), por países, el estudio apuntó que Colombia se encuentra en el cuarto lugar con un 34%. Muy por debajo de Chile (45%), México (42%) y Argentina (41%).



Por su parte, Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá, Santiago y São Paulo conforman los principales mercados con más profesionales en TI, que oscilan entre el 21% y el 9% en total de la región.



De acuerdo con Daniel Camacho, director de Michael Page IT, digital & eCommerce Colombia, la cantidad de profesionales graduados en STEM versus el potencial de empleabilidad y la fuerza laboral actual en tecnología, evidencia la necesidad de graduar más talento en la región.



Otro de los puntos que destacó el estudio tiene que ver con las cinco posiciones más demandadas en Latinoamérica con el desarrollo de software: JavaScript Angular (+78%), JavaScript Ember (+67%), Objective-C iOS (+63%), JavaScript Vue (+49%) y Java Android (+44%).



"Durante el ciclo de crecimiento económico más reciente y, debido a la transformación acelerada de las tendencias actuales, el talento tecnológico de la región se ha enfocado más en el desarrollo y la innovación de software, esto ha atraído la inversión de múltiples empresas multinacionales de tecnología y ha permitido desarrollar aún más la propia industria tecnológica en Latinoamérica", agregó Camacho.



Por último, el informe apuntó que América Latina ha sido una fuente importante de talento tecnológico por muchos años especialmente para Estados Unidos, debido a los costos de mano de obra.



