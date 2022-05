Aplicaciones ‘muerden’ porción en el mercado de los envíos

Las empresas que brindan servicios de mensajería cada vez son más, ofrecen no solo la entrega de paquetería con opción de costos y tiempos, ahora se acoplan a las necesidades de las personas y hasta se han convertido en una experiencia para el usuario.



Ha crecido tanto esta oferta, que incluso aplicaciones como Uber, Beat, Picap o Didi han unido a sus socio conductores a esta nueva dinámica del mercado.



La guerra por entregar paquetería podría llegar a impactar las utilidades de estas empresas tradicionales como Envía, Coordinadora, Tcc, Inter Rapidísimo, Deprisa o Servientrega.



Así lo reconoció Isaac Chaparro, vicepresidente de Innovación y desarrollo de Inter Rapidísimo, quien si bien dijo que las aplicaciones han tomado fuerza, ellos siguen creciendo.



“Hemos visto la llegada de nuevos competidores debido a su dinamismo, no podemos desconocer que estas aplicaciones han tomado parte del pastel en ciudades principales con una propuesta de valor interesante. Sin embargo, nuestra participación en envíos movilizados ha crecido a doble dígito”, dijo Chaparro.



La empresa incluso vio en esta nueva competencia, una oportunidad para innovar y mejorar, ofreciendo el servicio que ellos prestan, entregas el mismo día.



Este punto es primordial, muchos de los envíos que se realizan por parte de aplicaciones como Didi, Uber, Beat o Rappi, son por la rapidez y confianza.



Uber, por ejemplo sabe bien de esta tendencia, es más, a la fecha y desde que inició el servicio de Uber Flash, ha realizado casi 400.000 entregas a través de la aplicación, y de estas, el 27% corresponden a pequeños y medianos negocios. “En último año, las solicitudes de envíos por parte de emprendimientos, se han triplicado”, dijo David Mínguez, gerente de comunicaciones de Uber para la Región Andina.



Este servicio en la empresa tomó fuerza en pandemia donde esta opción creció hasta un 80% más, ahora llegó a 325 ciudades del mundo y 14 del país, donde se puede enviar desde un pequeño paquete (Flash Bikes) hasta una carga pesada (Uber Flash XL).



Un caso bastante similar es el de Beat Envío, que les brindó una alternativa en pandemia a los conductores registrados para que pudieran seguir generando ingresos.



“Si comparamos los primeros meses de lanzamiento en 2020, con los mismos meses del año pasado el crecimiento es de 167%”, señaló el gerente de Operaciones de Beat en Colombia, Iván Koch.



Ha crecido tanto esta tendencia, que la empresa llegó a Medellín y en marzo a las ciudades de Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Con esta expansión, esperan cerrar el año con un crecimiento de hasta el 90% en el servicio.



Didi Entrega tampoco se ha quedado atrás. En el último año ha duplicado el número de solicitudes en las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga). Y al igual que las demás aplicaciones, ha encontrado en los emprendedores y medianos negocios un nicho ideal.



“Observamos que existe una tendencia en el uso de aplicaciones para realizar envíos, dada la conveniencia, y los precios competitivos que tienen las herramientas tecnológicas en este segmento”, dijo la empresa a Portafolio.



EL CONTRAGOLPE



Como se ha mencionado, las nuevas empresas han encontrado en los pequeños negocios, esa oportunidad de crecimiento. Sobre esto, las compañías de última milla se están apropiando este servicio y generando que este nicho se sienta respaldado y con un nuevo aliado en su sistema económico.



“Rapidísimo hoy es un servicio que hace entregas el mismo día de los envíos admitidos y/o recibidos antes de las 12 en todos nuestros puntos de venta, además hemos desarrollado una acción muy importante llamada ‘Pago en casa’ lo que permite no solo que tengamos entregas mas rápidas sino que podemos recaudar el dinero de la venta del producto, esto ha permitido que tengamos un dinamismo importante en estos servicios”, concluyó Chaparro.



De esta misma manera ve Servientrega a los nuevos competidores, como una oportunidad de crecimiento. Además, la empresa de paquetería fue enfática en que no afectan a su negocio.



“En Servientrega no hemos evidenciado algún tipo de afectación, al contrario, la llegada de nuevos competidores nos permite seguir innovando y fortaleciendo nuestros procesos para el beneficio de los usuarios. Como compañía seguiremos ofreciendo un servicio diferencial, poniendo a disposición de los ciudadanos y las empresas una red que conecta el 99,73% del territorio nacional; muy pronto llegaremos al 100%”, contestó la empresa a Portafolio. Con esta pluralidad de servicios, los colombianos podrán encontrar en cada empresa, el aliado para sus envíos en el país.



PAULA ANDREA GALEANO

PORTAFOLIO