¿Sería posible llegar a la luna por medio de un ascensor espacial?

Llegar a la luna es uno de los objetivos que la ciencia constantemente ha buscado replicar y desde hace décadas científicos buscan formas sencillas de lograrlo.



De hecho, la continua carrera por ‘conquistar la luna’ ha desencadenado una serie de estudios en torno a la posibilidad de crear un acceso más directo y los investigadores de la Universidad de Cambridge y la de Columbia no son la excepción, ya que han decidido unir esfuerzos para estudiar la posibilidad de crear un ascensor espacial.



Recientemente, el estudio ‘The Spaceline: una práctica alternativa de ascensor espacial alcanzable con la tecnología actual’, publicado por la Revista Acta Astronómica de Cornell University, develó algunas de las claves de la iniciativa para alcanzar este objetivo con éxito.

Claves del proyecto

Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado los científicos:



1. Los investigadores señalan que debería ubicarse un cable ‘Spaceline’ que se conecte con la zona de gravedad de la tierra, el cual tendría que anclarse en la superficie del satélite.



Al respecto los investigadores señalan que: "Con los materiales actuales es factible construir un cable que se extienda hasta cerca de la altura de la órbita geoestacionaria, lo que facilitaría el recorrido y la construcción entre la Tierra y la Luna".



El cable tendría una infraestructura parecida a la de los ferrocarriles y los materiales serían nanotubos de carbono, porque necesita ser resistente.



2. Sobre el diseño, el elevador tendría que ser en los extremos muy estrecho para que resista la presión de la gravedad y ancho en la zona central.



El intento de China en Marte



La conquista del espacio no se limita únicamente a la Luna, en el hemisferio oriental, China desde hace algunos años se ha puesto en la tarea de pensar cómo reducir los costes de las misiones espaciales hacia Marte



El principal fabricante de cohetes en China en 2021 dio a conocer el plan para la exploración de este planeta con un concepto similar al que vienen desarrollando Cambridge y Columbia.



Para ello, la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento (CALT), de propiedad estatal, aseguró que realizará una primera fase para identificar el terreno del planeta, recoger información y prepararse con la tecnología requerida. Luego, se realizará una misión para construir una base en el planeta y por último generar ese medio de transporte que les permita conectarse con Marte.



¿Qué es un ascensor espacial?

La idea es originalmente del físico ruso Konstantín Tsiolkovsky, quién imaginó que sería más sencillo construir una estructura que le permitiera a un vehículo salir de la tierra sin el uso de cohetes. En su momento fue descartada la posibilidad por que no existía material que resistiera el peso.



La idea la retomó otro ruso, Yuri N. Artsulanov, quien agregó que para lograrlo se podría utilizar un satélite para hacer contrapeso.



A partir de esta propuesta más científicos se han puesto en el trabajo de estudiar las posibilidades.



Diferentes expertos han diseñado cables con diversos materiales para probar la resistencia, sobre todo en el punto de mayor tensión, a 35.786 km por encima del ecuador de la Tierra.



Frente al material del cable, la idea que ha generado mayor eco la propuso el investigador americano, Bradley C. Edwards en el año 2000. Él diseñó un cable en forma de espiral hecho de nanotubos de carbono que resultó ser más resistente.



La Nasa actualmente trabaja a partir de la propuesta de Edwards.



PORTAFOLIO