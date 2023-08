Balance de She Is Global Forum que se desarrolló en Medellín

She Is Global Forum.

La ciudad de Medellín se convirtió en el epicentro mundial de la equidad de género con la reciente celebración del She Is Global Forum, el evento de tres días que se llevó adelante en el prestigioso centro de convenciones de Plaza Mayor, y que batió récord como uno de los más grandes e influyentes en el mundo tras convocar a más de 15.200 personas tanto presencial como virtualmente, quienes decidieron presenciar las charlas e historias de más de 243 speakers de 37 países.

Detrás de la quinta versión de este evento se encuentra nuevamente Nadia Sánchez, la presidenta ejecutiva de She Is Foundation y una de las 100 mujeres más poderosas de Colombia, cuyo trabajo desde hace algunos años se ha enfocado en promover espacios y prácticas del empoderamiento femenino a través de proyectos que fortalecen a mujeres y niñas en estado de vulnerabilidad de Colombia y otros países de Latinoamérica.

La directiva destacó que con este evento su organización está haciendo “posible, lo imposible” porque llevó adelante un foro que logró unir y convocar a cientos de referentes a nivel mundial, tanto mujeres como hombres, desde Afganistán hasta Latinoamérica para hablar sobre la construcción de paz, la sostenibilidad, el poder, la desigualdad, las luchas y el valor que se le debe dar a la equidad de género para llegar a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la agenda 2030.

“Esta edición significó un proceso de construcción, perdón y resiliencia, unir tantas naciones, organizaciones y líderes mundiales es la muestra del propósito por la construcción de un país y una región con equidad y justicia social. Rompimos récord, pero más allá de eso dejamos claro la importancia de visibilizar a los invisibles y hacerlos invencibles. Este foro para mí hizo y seguirá haciendo historia, para las mujeres y para el mundo”, destacó Sánchez.

El foro, que tuvo lugar del 8 al 10 de agosto, abordó como temática principal: "Resiliencia para la Transformación", y movilizó a líderes y personalidades de renombre internacional desde Nobeles de Paz, hasta presidentes hombres que le apuestan a la equidad porque la conversación no es sin ellos, celebridades e historias de vida juntos en un escenario inspirador lleno de aprendizaje.

Este tipo de eventos, cada vez son más relevantes en un contexto donde el Foro Económico Mundial, señala que debido a la pandemia del covid-19, se habrían incrementado las desigualdades en materia de trabajo o participación política por lo que prevé que para alcanzar una verdadera paridad de género y cerrar estás brechas podría llegar a tardar más de un siglo.

No obstante, la colombiana que está detrás de este foro que es considerado como uno de los más grandes del mundo en comparación con otros de la misma índole, considera que el abrir más espacios como estos en los que participan diferentes sectores económicos, organizaciones y líderes mundiales, podrá ser un eje de visibilización de los problemas actuales y un eco de políticas públicas y privadas que promuevan una paridad de género y una construcción de paz.

Sánchez, quien trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, ha marcado un hito y un legado en generar programas de alto impacto para niñas y mujeres en el mundo, tanto así, que recientemente fue destacada como caso de éxito en la cumbre mundial de nobeles de paz, al posicionar a Colombia como epicentro y ecosistema que convoca y moviliza a un movimiento por la equidad de género a nivel mundial bajo el nombre de She Is.

Cabe señalar que dentro del for participaron más de 69 organizaciones entre las que estuvieron, Organon, Coca Cola femsa, ISA, Comfama, Nike, Ecopetrol, CENIT, TikTok, Bancolombia, Pepsico, BID, Davivienda, United Airlines, TAKEDA y Sierracol Energy, entre muchas otras. Además, hubo 112 sesiones académicas y varios espacios de negocios en los que diferentes emprendedoras pudieron visibilizar sus ideas junto al aclamado ring de los sueños.

Por otro lado, el foro no solo fue una plataforma de discusión, sino también una oportunidad para reconocer los logros de mujeres excepcionales. De esta forma el evento culminó con los She Is Global Awards, una noche de gala en la que se rindió homenaje a mujeres destacadas de Colombia y Latinoamérica, y en el que Onu mujeres y Pacto Global decidieron unirse para premiar a 30 mujeres y cinco organizaciones por su poder de cambio hacia la equidad de género.

Es así, como este foro no solo marcó un hito en la equidad de género, sino que también subraya la importancia de la colaboración y la resiliencia en la búsqueda de un mundo más igualitario y empoderado para todas las personas.