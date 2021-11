Las brechas en conectividad que aún existen en el país

Archivo particular

Con la intervención del presidente Iván Duque arrancó oficialmente el Congreso Internacional de TIC Andicom 2021, que se desarrolla en Cartagena. El mandatario aprovechó el espacio para compartir una reflexión sobre la importancia de integrar los conceptos de tecnología y sostenibilidad. Además, destacó la oportunidad que tiene Colombia en el Green FinTech.



“Es la cuarta ocasión en que participo en el Andicom, pero quiero compartir este espacio para reflexionar y unir dos conceptos que son importantes: sostenibilidad y tecnología, y cuál debe ser su integración en el país. Estamos realmente viviendo una crisis climática que está afectando al mundo (...) La sostechnibilidad es el camino. Porque aquí, a donde ustedes lo ven, tenemos la oportunidad del Green FinTech (finanzas con tecnología verdes)”, señaló el mandatario en su intervención.



En cuanto a los retos que hay para el sector de las TIC en los próximos años, el director técnico de Cintel, Mario Castaño González, destacó en su intervención que los principales desafíos del sector serán mejorar la conectividad, en la apropiación e inclusión; y en la regulación.



De igual manera, Castaño precisó en su ponencia que la transformación digital en las empresas se deberá desarrollar en fases “que le permitan a las organizaciones implementar un proceso de transformación con una visión prospectiva de los elementos del negocio: definición de ruta, implementación de casos de aplicación, cadena de valor (identificación del ecosistema digital) y la evaluación del nivel de madurez”, agregó el ejecutivo.



UN PANORAMA EN CIFRAS

La primera jornada del congreso Andicom también tuvo un espacio para analizar el panorama actual del país en materia de conectividad, a través de cifras. Es así como el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo Arango, presentó un balance de cómo se encuentra Colombia en conexión a internet , frente a los servicios digitales y cómo se encuentran las zonas más apartadas.



Entre los principales hallazgos del sector sobresalen que las actividades características de las telecomunicaciones tuvieron un crecimiento de 0,5%, durante el 2020, mientras que en 2019 ese incremento fue de 5,3%. Frente a los servicios de TI, se reportó una contracción de las actividades de 2,4% en 2020, frente a un incremento de 8,5% reportado en 2019.



Por su pare, los productos característicos TIC que presentaron crecimientos durante la pandemia fueron: los servicios de telefonía móvil (1,8%), servicios de telecomunicaciones a través de internet (5,5%), y servicios de otras telecomunicaciones (5,5%).



TERRITORIO CONECTADO

En cuanto a la proporción de hogares con conexión a internet, Oviedo apuntó que el desagregado evidencia que el 56,5% del total nacional cuenta con este servicio. En las cabeceras ese porcentaje es de 66,5% y los centros poblados y rural disperso llega al 23,8%.



Las principales territorios que cuentan con un mejor acceso a internet son: Bogotá, Valle, Risaralda, Santander y Bolívar. Mientras que los que cuentan con un precario acceso son: Chocó, Vichada y Vaupés.



“Podemos decir que Colombia en materia de conectividad a internet parece conformada solo por 14 departamentos. Pero esto también nos muestra, sin duda, la gran brecha que existe entre las cabeceras con las zonas rurales de Colombia”, afirmó Oviedo.

El Dane destacó que los colombianos emplean el internet en su mayoría para acceder a redes sociales.

AFP

El Dane remarcó que la proporción de los hogares que tienen conexión a internet a nivel nacional se compone de las siguiente manera: en las cabeceras 85,6% cuenta con conexión a internet fijo, 36,6% tiene conexión a internet móvil y solo el 22,3% de los hogares cuenta tanto con conexión fija y móvil.



En los centros poblados y rural dispersa, el 46,9% posee internet fijo en sus hogares, y el 60,9% cuentan con conexión a internet móvil, mientras que el 7,8% de los hogares tienen conexión a internet fijo y móvil.



“Entre las principales razones que destaca la población rural para no contar con internet es que no hay cobertura en la zona, seguido de que el costo es muy elevado. Por su parte, en las cabeceras los ciudadanos afirmaron que la principal razón de no contar con internet es que el servicio es muy costoso”, explicó Oviedo en su intervención.



En referencia a los dispositivos más empleados en el uso a internet, el teléfono celular se destacó en las zonas rurales (92,7%) como el más demandado, mientras que el uso de portátil fue menor (11,9%). En las cabeceras esa cifra fue de 90,7% en el uso de celular y en segundo lugar el uso de computador portátil 30,9%.



El Dane destacó que los colombianos emplean el internet en su mayoría para acceder a redes sociales.



