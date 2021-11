Capacitar el talento, entre las conclusiones de Andicom 2021

Durante tres días, en Cartagena, se desarrolló de manera presencial el Congreso Internacional de TIC Andicom 2021, que para este año buscaba ser un espacio de análisis y reflexión para el sector de las telecomunicaciones así como para el de tecnologías, después de la pandemia.



Fue así como se abordaron temáticas sobre los cambios que trajo la crisis sanitaria en este sector, cómo optimizar los recursos tecnológicos en la pospandemia dentro las empresas, cuál será el futuro del trabajo, y las políticas regulatorias que deben regir.



(Vea: No habrá subasta de redes 5G en lo que queda del gobierno de Duque).



Entre las grandes conclusiones de la jornada se destacó la importancia de capacitar a más jóvenes en Colombia en materia de nuevas tecnologías, así como mejorar en infraestructura y conectividad para llegar a más zonas apartadas.



Uno de los paneles más esperado del primer día fue la nueva forma de hacer negocios en pospandemia en el que participaron Matías Laks, country manager de Rappi para Colombia; Camila Salamanca, managing director de Endeavor ; Jaime Galviz, gerente general de Microsoft Colombia y Rodrigo Sánchez Ríos, founder y presidente de La Haus.



(Vea: Líneas de negocio de Huawei que ganan más participación en Colombia).



Durante sus intervenciones, los ejecutivos recalcaron la importancia de mejorar en la conectividad, así como capacitar al talento colombiano en todo lo relacionado. Además de la importancia que tiene una regulación acorde con la realidad tecnológica que vive Colombia.



“La nueva regulación tiene que ir acorde con la realidad actual, que es un hecho. Pero eso no solo debe apuntar hacia la economía colaborativa, porque hay profesionales que también trabajan por horas en diferentes compañías”, dijo Matías Laks, country manager de Rappi para Colombia.



Los operadores ETB, Claro, Emcali y Telefónica también participaron de la agenda académica en el Andicom 2021, con el panel infraestructura de Telecomunicaciones, 5G y servicios OTT como aliados estratégicos de las industrias. En este espacio los líderes de estas empresas señalaron la importancia que juega la inversión del sector público para cerrar la brecha digital en el país.



(Vea: Desde diciembre, se podría comprar casa con bitcoin en La Haus).



“Actualmente, los operadores invierten casi $5 billones y MinTIC aporta $2.2 billones anuales; se necesitaría casi el doble de la inversión pública al año para el cierre de la brecha digital en los próximos 10 años”, afirmó Sergio González, presidente de la ETB.



Para la última jornada del evento, el panel económico estuvo a cargo de Alejandra Botero Barco, directora del DNP; Bibiana Taboada, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República; Marcelo Ruiz, director of Consulting and business development Latin America ICT- Frost & Sullivan; y Rodrigo Rojas Lara, representante a la Cámara y presidente de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, en el que se destacó la importancia de balancear las finanzas.



(Vea: Las brechas en conectividad que aún existen en el país).



En este espacio se debatió que los grandes retos que vienen para el país son: balancear las finanzas públicas, mejorar el mercado laboral desde lo estructural y la educación.



(Vea: Huawei presenta el Nova 9: estas son sus características y su precio).



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio