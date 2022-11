Cartagena inaugurará el primer Centro de Innovación y Tecnología

Cartagena, por estar ubicada en la costa, es una ciudad llena de oportunidades, un ‘hub’ logístico, industrial, energético, marítimo y turístico. Como parte de su desarrollo el mes entrante se inaugurará el primer Centro de Innovación y Tecnología Caribe.



Así lo anunció Juan Pablo Vélez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de la ciudad.



¿Cuál es el balance que puede realizar de la operación de la Cámara Comercial para este año?



Creo que hay unos resultados bastante relevantes en el cumplimiento de los distintos indicadores.



Atendemos a los empresarios para que tengan accesos a nuevos mercados, no solo con visión nacional sino también internacional. Igualmente, avanzamos en el apoyo al emprendimiento social y al emprendimiento de alto impacto.



¿Cuál es la diferencia?



El social es el que da participación a grupos de población como mujeres, jóvenes, personas vulnerables y víctimas del conflicto armado. Tenemos programas interesantes como el que hacemos con Ecopetrol y la Refinería de Cartagena.



Somos de las pocas cámaras del país que tiene un componente social tan representativo, esto se explica por nuestro interés de aportar a cerrar brechas en una ciudad con altos índices de pobreza y desigualdad.



¿Y el emprendimiento de alto impacto?

​

Estamos trabajando en un Centro de Innovación y Tecnología Caribe para la transición energética y la petroquímica.



Esto, con el Grupo Ecopetrol que es el sponsor de esto y la Cámara es el operador. Va a entrar en funcionamiento el 15 de diciembre. Tenemos universidades locales que hacen parte de esto, así como distintas empresas industriales y entidades del Gobierno que participan. Esto lo que busca es dinamizar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad y de la región. Además, va a ser el foco de la transición energética del país. Vamos a tener proyectos de incubación y aceleración.



Igualmente, tenemos aliados internacionales como la Cámara de Comercio Internacional y el estado de Bayer en Alemania, entre otros.



¿Dónde está?

​

En la Zona Industrial de Mamonal. Tenemos 1.000 metros cuadrados y lo vamos a expandir el próximo año a otros 1.000 metros cuadrados. El Sena tendrá un Tecnoparque con cuatro laboratorios: nanotecnología y biotecnología, ingeniería y diseño, tecnologías virtuales y telecomunicaciones.



Este es el primer centro de este tipo en Latinoamérica y dentro de él habrá un centro regional de formación de energías renovables, el primero en Colombia, con el Ministerio de Energía.



Igualmente, tendremos un Parque de movilidad que, básicamente, es una estación de servicio de hidrógeno.



Todo esto obedece a una estrategia que tenemos con el Cluster de Energía de Bolívar.



¿La actividad empresarial de Cartagena está mirando más allá del turismo?



Por fuera de la ciudad se entiende que el turismo es el principal sector y se desconoce todo este tema industrial.



El turismo es clave y tiene una relación directa con el comercio y con la generación de empleo. Cartagena también es logística porque por ahí se mueve el 46% del comercio exterior del país con el puerto más competitivo del Caribe y el más conectado de Latinoamérica.



En astilleros también concentramos más del 50% de la actividad del país.



¿Cuál es el peso del turismo en Cartagena?



El 20% del PIB de la ciudad aproximadamente. Genera 18.600 empleos directos y abarca 3.600 empresas.



¿Y cómo les fue a las empresas durante la pandemia?



Pasamos de 37.000 a 29.000 empresas, principalmente turísticas, aunque también se golpearon las del sector cultural y recreativo. Este año vamos a volver a los niveles prepandemia.



¿Cuáles son los temas que hoy preocupan al sector privado de Cartagena?



La seguridad y la gobernabilidad. La ciudad está sumida en un índice de violencia por cuenta de la delincuencia común. La prostitución, la explotación sexual de niños y adolescentes y el robo a turistas son temas que preocupan. Además, la malla vial y el mobiliario de la ciudad están en deterioro.



¿Cuál es el potencial de la ciudad para los negocios?



Cada vez los centros de consumo se acercan a los centros de producción para recortar las cadenas de suministro.



Colombia tiene todo el potencial, principalmente Cartagena por estar ubicada en la costa, es una ciudad llena de oportunidades, 'hub' logístico, industrial, energético, marítimo y turístico. Es el epicentro de negocios gracias a su economía diversificada, con un potencial de crecimiento. No hay un sector en el que no podamos crecer.



¿Cuál es el movimiento de turistas ahora?



Son 7,5 millones de visitantes que tiene Cartagena al año, de los cuales 500.000 son internacionales. Podemos multiplicarnos y, al lograrlo, también podemos multiplicar los empleos.



La mejor manera de combatir la pobreza es generando empleo y el mejor vehículo es el turismo, seguido de la construcción.



¿Cuál es la expectativa respecto a la ampliación del Aeropuerto?



La expectativa es ponernos al día en materia de infraestructura.



