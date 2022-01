Celulares plegables: la apuesta de marcas tecnológicas

Una de las tendencias que viene cautivando al mundo por estos días es la de los celulares plegables, estilo que alcanzó gran popularidad a mediados de la década del 2000.



Hoy cada vez más compañías tecnológicas se apuntan a sacar nuevos productos con este diseño, como es el caso de la marca Honor que presentó recientemente su primer smartphone plegable, el Honor Magic V, el cual busca convertirse en la marca de mayor “rendimiento en el mercado de los plegables premium”, según George Zhao, CEO de Honor Devie Co.



Asimismo, otras de los sellos que también vienen pisando fuerte en este terreno son Samsung, con sus modelos Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z flip 3; Huawei, que cuenta con el Mate X2, y su más reciente modelo el P50 Pocket; Motorola, con su celular Rzr; Oppo, con el Find N, y Xiaomi, con el plegable Mi Mix Fold.



Pero, ¿valdría la pena adquirir estos nuevos plegables? ¿Qué tanto uso se le puede dar?

De acuerdo con Iván Luzardo, editor de la plataforma de tendencias tecnológicas Folou.co, a la hora de elegir este tipo de celulares hay que tener en cuenta, en primer lugar, el tipo de uso que se le va dar al equipo.



“La adquisición de estos modelos dependerá del tipo de consumidor, ya que si eres un usuario que trabaja en muchas aplicaciones a la vez es de gran utilidad; y si sigue las tendencias tecnológicas y es cuidadoso también es una gran alternativa”, expresó Luzardo.



En cuanto a las ventajas, el experto añadió que el procesamiento de estos equipos los hacen bastantes competitivos en el mercado. “Hay varias marcas que vienen presentando modelos que tienen procesadores y memoria RAN con altas capacidades de almacenamiento, lo que los convierte en equipos de alta gama muy resistentes que tendrán una mayor duración”, dijo.



Por su parte, para el experto en tecnología Samir Estefan, se debe entrar a analizar el tipo de celular plegable que el usuario quiera comprar, “ya que no todas las pantallas que están en el mercado cuentan con la misma calidad y por ende no tendrán la misma duración en la medida que las abras o las cierres, debido al desgaste. Aún no hemos podido medir un celular que ya tenga tres años de uso para ver tanto resiste”.



En cuanto a esta apuesta de diseño, Estefan precisó que una de las variables más importante es que al mirar en los últimos 10 años no ha habido en realidad mayores avances y cambios en un smartphone.



“Los fabricantes están tratando de buscar una diferenciación, están tratando de atraer a los consumidores, sobre todo a esos usuarios de las gamas altas. Creo que vamos a ver un diferenciación grande”, agregó Estefan.



