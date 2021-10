¿Tiene alguno? Los celulares que se quedarán sin acceso a internet

Archivo particular

Desde este jueves 30 de septiembre del 2021, varios celulares, consolas de videojuegos y computadores quedaron obsoletos para acceder a internet.



Sí, así como lo lee: varias aparatos tecnológicos ya no se podrán conectar a la red y todo por un certificado que caduca, y que dará tres días de espera.



Pero, ¿de qué se trata todo esto?



Según contó el investigador en seguridad Scott Helme en su perfil de Twitter, los aparatos tecnológicos cuentan con un certificado interno que es usado para conectarse de forma segura a internet.



El certificado en cuestión es el IdentTrust DST Root CA, de Let’s Encrypt, el cual está presente en dispositivos antiguos y afectará tanto a equipos Android como iPhone y Mac.



Eso sí, según Helme, el problema con el certificado es que no se le presta la suficiente atención, pero, si fuera así, una simple actualización bastaría para seguir conectado a la red.



"Si no se actualiza antes de la fecha de vencimiento, las personas con ese certiificado en sus equipos no tendrán acceso a varios portales de internet. Cualquier intento por ingresar a una página web será rechazado", dijo el experto.



Así las cosas, agregó Helme, IdentTrust DST Root CA X3 puede ser actualizada por el nuevo ISRG Root X1 con firma cruzada. De hacerlo, su dispositivo tendrá 'vida' en internet hasta el 30 de septiembre de 2024.

Let's Encrypt's Root Certificate is expiring! https://t.co/aHI1GrmBCo — Scott Helme (@Scott_Helme) September 20, 2021

​LOS DISPOSITIVOS AFECTADOS



Los celulares y computadores que se quedarán sin internet desde jueves (a menos, como ya se dijo, que actualicen su certificado) son:



- Windows menores a XP SP3.

- MacOS menores a10.12.1.

- iOS menores al sistema 10 (iPhone 5 es el modelo más bajo que puede llegar a iOS 10).

- Android menores a la actualización 7.1.1 (sin embargo, los modelos menores a la 2.3.6 funcionarán si se proporciona señal cruzada ISRG Root X1).

- Mozilla Firefox menor de la versión 50.

- Java menor a la versión 8.

- Java 7 menor a la versión 7.

- NSS menor 3.26.

- Amazon FireOS (navegador Silk).



Revise la versión de su aparato para saber si puede seguir conectado a internet. iStock

Tenga en cuenta que si los celulares iPhone 5 o dispositivos Android con versiones anteriores a la 7.1.1, por más que lo actualice, dejarán de tener acceso a internet.



"Si no conoce la versión que maneja su dispositivo, puede averiguarlo ingresando a ajustes e ir a 'Acerca del teléfono'. Allí encontrará toda la información necesaria como número de versión, hardware, última actualización y actualizaciones disponibles", informó EL TIEMPO.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO