OpenAI estrena ChatGPT Enterprise, 'chatbot' enfocado para empresas

OpenAI, compañía que se popularizó en 2022 tras el lanzamiento de su chatbot con inteligencia artificial (IA) ChatGPT, lanzó este lunes ChatGPT Enterprise, su chatbot para empresas que garantiza privacidad.

Esta nueva herramienta ofrece a las empresas seguridad y privacidad, acceso ilimitado a GPT-4 -su última versión de ChatGPT-, capacidades avanzadas de análisis de datos y opciones de personalización, según un comunicado de la empresa dirigida por Sam Altman.



(Balance de prueba de reconocimiento facial en el sistema financiero).



"Creemos que la IA puede ayudar y mejorar todos los aspectos de la vida laboral y hacer que los equipos sean más creativos y productivos", destaca el texto.



OpenAI explica que ha detectado una demanda sin precedentes de ChatGPT dentro de las organizaciones y que, desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre, han usado el chatbot más del 80 % de las empresas dentro de la lista Fortune 500 (que engloba a las mayores empresas estadounidenses).



(Llega a Colombia la Billetera virtual de Google: así funcionará)



En sus primeros dos meses, ChatGPT superó los 100 millones de usuarios activos mensuales y se convirtió en la aplicación de más rápido crecimiento en la historia, un título que este verano le quitó Threads, la nueva red social de Meta.



"Los primeros usuarios de ChatGPT Enterprise -líderes de la industria como Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC y Zapier- están redefiniendo su forma de operar y están utilizando ChatGPT para crear comunicaciones más claras, acelerar las tareas de codificación y explorar rápidamente respuestas a preguntas comerciales complejas, ayudar con el trabajo creativo y mucho más", anota el comunicado.



(Dahua Technology proyecta crecer un 25% en sus ventas).



OpenAI no adelantó el precio de esta suscripción, pero anotó a diversos medios especializados que "los precios dependerán del uso y los casos de cada empresa”.



ChatGPT es gratuito, pero la suscripción de ChatGPT Plus - que da acceso a ChatGPT-4- cuesta 20 dólares (unos 18,49 euros) mensuales.



(Aplicación permite localizar puntos de carga para vehículos eléctricos).



Este año, diversos gigantes tecnológicos han lanzado herramientas similares tanto para empresas como para individuos.



EFE