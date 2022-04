Chile busca sinergias con Colombia para fomento de la innovación

Archivo particular

Uno de los aspectos positivos de la pandemia en Latinoamérica y el mundo ha sido el crecimiento acelerado de rubros como el de los servicios tecnológicos. La automatización, la robótica, la inteligencia artificial, o nuevas tecnologías como el blockchain, cobraron mayor relevancia en el día a día y cada segundo su presencia se acrecienta; tanto en la vida cotidiana como en las industrias.

A nivel regional, Chile es uno de los países que cuenta hoy con una oferta destacada de servicios TI que están a la vanguardia del desarrollo y de la innovación, y que responden a las necesidades de crecimiento de países como Colombia, lo que puede potencializar el avance de ambos países, la sofisticación de sus industrias y la internacionalización de estas soluciones “made in Latinoamérica”.

Startco, la subasta de innovación más importante que se realiza en la región será el escenario para dinamizar estos negocios IT y conectar el ecosistema de emprendimiento Latinoamericano en un solo lugar, a través de inversión, financiación, transferencia de conocimiento y negocios.

En su tercera edición, Chile es el país invitado de honor en Startco, y llega a presentar las oportunidades de trabajo y crecimiento para ambas naciones, con empresas de alta escalabilidad e innovación, en correspondencia al potencial de Colombia, un mercado natural gracias a su cercanía geográfica, estrecha relación de negocios, y a su crecimiento acelerado en los últimos años.

Al respecto, Marcela Aravena – Directora de ProChile Colombia destacó “entre Chile y Colombia existe una fuerte integración comercial y de transferencia de conocimientos e innovación en torno al sector tech, en subsectores como el fintech, edutech, agrotech, health tech, ecommerce y biotech, donde la mayoría de nuestras startups han logrado alianzas de mutuo beneficio con corporativos y startups locales. Muestra de ello es el crecimiento sostenido de las exportaciones tech de Chile a Colombia, que en 2021 alcanzaron alrededor de los US$70 millones de dólares, convirtiendo a Colombia en el segundo mercado de destino, después de Estados Unidos”.

Según cifras oficiales de ProChile Colombia, las exportaciones para el sector de servicios que más crecieron en el 2021 fueron las de asesoría, las cuales aumentaron un 131%, seguidas de servicios TIC`S con un crecimiento del 29%, respecto al año anterior.

Así mismo, Colombia es el mercado que marcó el mayor crecimiento en el 2021 en sus importaciones de servicios IT desde Chile, con un aumento del 46%. Los principales servicios exportados a Colombia fueron, los servicios de reparación y mantenimiento de aviones con (US$27 millones), servicios de asesoría en marketing con (US$25 millones), servicios de apoyo técnico en computación e informática (US$22 millones), servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones con (US$9 millones) y servicios de asesoría en tecnologías de la información con (US$2 millones).

La transformación digital aceleró el crecimiento del sector de proveedores de servicios IT chilenos para el país, lo que ha abierto otras oportunidades de trabajo, adicional a las exportaciones, como la creación de alianzas estratégicas e intercambio de know how entre empresas chilenas y colombianas, con miras a escalar y explorar conjuntamente en mercados internacionales, y la representación y distribución de servicios chilenos en Colombia, principalmente.

Esta integración comercial es a su vez de alta relevancia para Colombia, que es el tercer destino de las inversiones chilenas, con un stock de US$18.500 millones, casi el 15% del invertido en el mundo (diciembre de 2019), y se proyecta que esta cifra se acerque a más de US$19.000 millones en la actualidad.

MOVIDA DE NEGOCIOS IT ENTRE CHILE Y COLOMBIA

Chile cuenta con una oferta importante de empresas con productos y servicios innovadores, destacan casos de éxito como NotCo, quienes recientemente levantaron inversión por US$85 millones del fondo de inversión de Jeff Bezos, o la empresa Colegium, que anunció a fines del 2021 la adquisición de la empresa colombiana Pencil, para potenciar su expansión en Latinoamérica.

Otra de las compañías que llegarán a Colombia es Rephone, una startup que desarrolló una solución ambiental que le entrega una segunda vida a los teléfonos usados y que está en proceso de instalación en el mercado colombiano, gracias a su partipación en el programa GoGlobal 2021.

El sector fintech ha sido uno de los más dinamizados entre Chile y Colombia, con empresas como Percus, que logró el año anterior un cierre de negocios con el fondo de pensiones y cesantías Porvenir que, en los últimos cinco años, ha realizado inversiones superiores a US$30 millones en materia de transformación digital.

También se encuentra la empresa chilena Alfi, que creó una plataforma de educación e inclusión financiera que conecta de forma gratuita, divertida y gamificada a todas las personas con el sistema financiero, para que puedan tomar decisiones inteligentes en el manejo de sus finanzas, y quienes lograron cerrar un acuerdo de negocios en 2021 con el banco Davivienda, para llevar esta pedagogía de educación financiera a sus clientes.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE CHILE Y COLOMBIA PARA EL SECTOR IT

En los últimos años, a través de ProChile en Colombia, Chile ha generado alianzas de alto valor con actores clave del ecosistema de emprendimiento en Colombia. Destaca la alianza con Ruta N, el centro de innovación y negocios más relevante en Colombia, lo que ha fortalecido y promovido la creación de redes estratégicas para los empresarios de ambas naciones.

Otra de las iniciativas logradas, es la firma del Acuerdo Bilateral de Ciberseguridad, que promueve el intercambio de experiencias, buenas prácticas y alianzas comerciales entre los empresarios en torno al desarrollo de soluciones innovadoras.