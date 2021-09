Chile- Colombia: servicios tecnológicos, un sector con oportunidades

Uno de los aspectos positivos de la pandemia en Latinoamérica y el mundo ha sido el crecimiento acelerado de rubros como el de los servicios tecnológicos. La automatización, la robótica, la inteligencia artificial, o nuevas tecnologías como el blockchain, cobran mayor relevancia en el día a día y cada segundo su presencia se acrecienta; tanto en la vida cotidiana como en las industrias.



En este sentido, a nivel regional, Chile es uno de los países que cuenta hoy con una oferta destacada de servicios IT que están a la vanguardia del desarrollo y de la innovación, y que responden a las necesidades de crecimiento de naciones como Colombia, un mercado que a su vez posee competencias de interés para Chile, lo que puede potencializar el avance de ambos países y la sofisticación de sus industrias.



Con este motivo la Oficina de ProChile en Colombia realizará durante septiembre el networking Conecta TICs Servicios Chile-Colombia, una campaña que contará con el portafolio de servicios IT de 30 empresas chilenas, y que se propone alcanzar puntos en común de trabajo con el mercado colombiano, e identificar oportunidades y escenarios de gestión que permitan identificar las necesidades de servicios globales de las industrias 4.0 colombianas.



Marcela Aravena, directora de Prochile Colombia, asegura: “estamos muy interesados en reforzar y seguir diversificando la oferta de servicios tecnológicos que Chile provee al mercado colombiano. En esta oportunidad nos enfocamos en lograr un mayor alcance de trabajo en los sectores de fintech, edutech y healtech, ya que en la actualidad son los rubros que presentan mayor demanda y oportunidad de desarrollo económico y social, así como de posibilidades de trabajo conjunto”.



“Conecta TICs Servicios Chile-Colombia busca ser un puente para la internacionalización de las empresas de servicios tecnológicos chilenas, pues se pueden aproximar y complementar con mercados en pleno desarrollo como el colombiano, logrando fortalecer lazos comerciales de la cadena productiva de industrias y servicios 4.0 en ambos países”.



Entre los subsectores priorizados están las empresas con soluciones fintech, que proveen tecnologías para la banca y la intermediación financiera en general; soluciones edutech, que proveen tecnologías para la educación como servicios de ingeniería, audiovisuales, de administración y comunicaciones del sector. Y las soluciones healtech que destacan por desarrollar aplicaciones para diagnósticos en base a inteligencia artificial, softwares de gestión de citas médicas, así como de fichas médicas interoperables.



Según cifras oficiales de ProChile, en lo corrido de este año a julio, las exportaciones de servicios IT de Chile a Colombia alcanzaron US$51 millones de dólares, una cifra muy cercana a los US$52,1 millones de dólares registrados en 2019, antes de la pandemia, cuando el comercio exterior a nivel mundial vivía un momento excepcional.



Así mismo, Colombia es actualmente el tercer destino comercial de Chile, después de Estados Unidos y Perú, con un 7%, en lo que respecta a exportaciones de servicios IT de empresas que ofrecen software con foco en servicios de administración, diseño, integración, outsourcing y consultoría en Apps, Software, Web, UX, IOT, Al, Cloud y Big Data para diversas industrias.



Cabe destacar que Chile es catalogado, en la actualidad, como un hub de soluciones innovadoras, un país que acopia conocimientos de todas partes del mundo y los convierte en desarrollos que perfecciona para dar escalabilidad a nivel mundial.



Chile ha generado una oferta internacional de servicios globales e industrias 4.0, que sumado al emprendimiento y la creación de startups que se está gestando en Colombia brinda la posibilidad a ambos países de acceder a nuevos mercados, alcanzar tecnología de punta y transferencia de conocimiento fuera de la región.