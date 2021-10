‘Claro muestra cifras manipuladas para que se pierda confianza en Wom’

Tras seis meses de estar operando en el mercado, Wom sigue protagonizando polémicos encuentros con sus rivales. Esta vez, el episodio más reciente fue la controversia que se generó con Claro por un supuesto fraude en llamadas de roaming.



En diálogo con Portafolio, Chris Bannister, CEO de Wom, habló sobre los temas que calientan el debate, en el que se incluyen denuncias. Además, el ejecutivo presentó un balance de la compañía en el país.



¿Cuál es el balance que hacen de estos seis meses de operación?



Estamos cumpliendo con el objetivo de transformar el mercado de las telecomunicaciones en el país. Ya nuestra red 4G cubre 377 municipios, es decir 35 millones de personas, y conectamos en más de 600 comunidades rurales por primera vez. Además contamos con 477 puntos de venta a nivel nacional y ya somos más de 2.000 Womers. Así que diría que es un balance que nos llena de motivación para seguir entregando cada día más a los colombianos.



Cumplieron la meta de llegar al millón de usuarios, ¿con cuántos usuarios esperan cerrar el año?



Los colombianos han creído en Wom. Cumplimos nuestro objetivo del año en solo cuatro meses, por lo que estamos enfocados en liderar las portabilidades y en nuestra meta de cinco años de llegar al 25% de participación de mercado.

¿En qué zona del país concentran la mayor cantidad de usuarios?

Nuestros usuarios están concentrados en su mayoría en las cinco principales ciudades del país.



¿Cuánto han destinado a inversión para su propia red en lo que va de este año?



Hasta el momento hemos destinado US$400 millones y el 80% de esta inversión ha sido destinada al despliegue de nuestra red.



En los últimos meses venimos instalando aproximadamente 100 sitios por semana, con lo que esperamos cerrar este año con más de 3.000 antenas en el país.



¿Cómo han avanzado los pagos a los operadores y qué piensan de las acusaciones que les hacen?



Nos sorprenden mucho estas declaraciones, los operadores firmaron un acuerdo de acreedores, en el marco del proceso de reorganización de Avantel, en donde ellos mismos aceptan los términos y fechas de pago.



Es importante aclarar que el grupo empresarial cumplirá con estos pagos en los tiempos acordados, que son de conocimiento público. Vale resaltar que si PTC no hubiera adquirido a Avantel, la empresa hubiera quebrado y los operadores hubieran quedado a la espera de recuperar apenas una pequeña porción de la deuda.



¿Qué han dicho las autoridades frente a las denuncias que han hecho?



Desde nuestra llegada se ha evidenciado una transformación del mercado. No obstante, el operador dominante viene incurriendo en una serie de prácticas anticompetitivas que entorpecen este proceso.



La primera de ellas es el uso de bases de datos de interconexión y portabilidad para contactar usuarios sin autorización, con el fin de realizar llamadas, dirigidas y reiteradas, a usuarios Wom. Frente a este tipo de prácticas la SIC ya multó a Claro la semana pasada.



Sin embargo, estas acciones se mantienen, y por esto en septiembre presentamos una nueva denuncia ante la SIC por este reiterado comportamiento.



La segunda, son las portaciones masivas ficticias de sim cards Wom a Claro de usuarios que no son reales, por ejemplo, el 75% de las líneas portadas entre abril y agosto de este año correspondían a números consecutivos; con esto, el operador dominante presenta cifras manipuladas para que los usuarios pierdan confianza en Wom.



La tercera, está relacionada con el RAN e Interconexión, que según la regulación son de obligatorio cumplimiento y frente a los cuales la resolución de la CRC del 2020 resolvió disputa entre Claro y Wom con relación a los tiempos y condiciones en los que debía otorgarse. Sin embargo, este operador se rehúsa a iniciar el procedimiento.



Confiamos en que la SIC continuará realizando las investigaciones. Este comportamiento confirma la necesidad de que la CRC imponga medidas frente al operador dominante en el mercado móvil para remediar esta falla, mientras no existan medidas, estos comportamientos persistirán.



¿Cuál es su lectura frente a la decisión de la CRC sobre la dominancia de Claro?



Colombia es el único país del mundo en el que se declara a un operador como dominante y no se implementan medidas que resuelvan esta situación y promuevan activamente una mayor competencia en el mercado.



¿Cuáles son los planes para 2022?



Seguir fortaleciendo nuestra operación en el país, el próximo año continuaremos enfocados en el despliegue de nuestra red 4G a nivel nacional, así como en el crecimiento de presencia comercial.



RETOS PARA LA MINISTRA TIC



Para Bannister, desde el punto de vista de política pública, “el Ministerio debe ofrecer garantías para el sector y los operadores para que las reglas ofrecidas sean respetadas. El rol de MinTic es garantizar un sector de telecomunicaciones competitivo que beneficie a 50 millones de colombianos. Esto se puede lograr asegurando que las regulaciones actuales se implementen de manera transparente y se apliquen de manera enérgica y eficiente para garantizar que los jugadores sean tratados por igual dado su tiempo en el mercado”.



Además, señaló que otro de los retos se centran en los costos de asignación y renovación de espectro.



“Colombia tiene los más altos de América Latina y su reducción es clave para cerrar la brecha digital. La Ley 1978 de 2019 dio un gran paso al priorizar la maximización del bienestar social al momento de definir las condiciones de asignación del espectro, pero en la práctica lo que pudimos ver fue que siguió primando el interés de maximizar los recursos que recibe el Ministerio por este concepto”, agregó.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio