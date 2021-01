Cinco 'startups' colombianas prometedoras para este 2021

A pesar de las dificultades del 2020, Colombia figura como uno de los ecosistemas más prometedores en términos de talento tecnológico y de emprendedores.



De hecho, algunos fundadores de startups afirman que a pesar de la crisis económica generada por la pandemia, sus iniciativas han tenido un buen desempeño durante el 2020. Conozca estas cinco startups nacionales para tener en el radar en este nuevo año.

1. Jobben



Buscar empleo o reclutar talentos para una empresa es una de las labores que pueden complicarse. Jobben es una plataforma que busca acompañar a las personas en esos procesos.



Esta iniciativa se asegura de que todas las ofertas publicadas cumplan con al menos tres de estos beneficios: trabajo remoto, horario flexible, máximo 40 horas semanales de trabajo y vacaciones anuales. Además, no muestran ofertas que no están dirigidas al perfil del aspirante. Y tal como lo exigen los tiempos de pandemia, las primeras entrevistas se hacen a través de la plataforma en línea.



Sobre el lema de la plataforma: Ofertas de empleo que dan equilibrio a tu vida, Angélica Merchán, su fundadora, explica que "teniendo en cuenta que la vida de las personas la componen diferentes realidades sociales: el trabajo, los amigos, la familia; buscamos empresas y empleos que respeten esta realidad, que enriquece el trabajo del día a día".



2. VersusGG



Desde hace cuatro años, VersusGG ha realizado más de 200 torneos de 'e-sports' online y presenciales, los cuales se hacían a través de plataformas de terceros. Pero ante la respuesta positiva del público, la marca decidió hace poco lanzar su propia plataforma, que próximamente ofrecerá a sus usuarios torneos a la medida.



Se podrán crear torneos (gratis o pagos) y el sistema se encargará de llevar el registro de participación de cada usuario. Además, para el caso de los torneos pagos, los premios se distribuirán automáticamente entre los participantes según sus resultados.



De acuerdo con Fernando Cardona, CMO de Versus E-sports, Colombia es uno de los principales mercados para el 'gaming' en la región. De hecho, en cuanto a ingresos por videojuegos, el país solo es superado por México, Brasil y Argentina.



Por eso la marca vio una excelente oportunidad de mercado para trabajar. "En Colombia hay una base cada vez más grande de jugadores y equipos de deportes electrónicos de todos los niveles: desde amateurs dispuestos a demostrar su talento, hasta equipos profesionales", explicó Cardona.



3. StarContigo



Esta startup ofrece la posibilidad de obtener felicitaciones de cumpleaños o de aniversarios, propuestas de matrimonio o saludos grabados por artistas o personajes famosos en Colombia.



Miguel De Narváez, cofundador de la startup, se dio cuenta de esa tendencia y creó esta plataforma, en la que también los artistas pueden obtener un ingreso adicional por un gesto que los acerca a sus fans. "Las estrellas realmente le ponen el corazón a cada mensaje y lo hacen con mucho amor, lo cual pocas veces es retribuido económicamente", dijo De Narváez.



4. Wayaba Seguros



Los trámites relacionados con los vehículos pueden trasnochar a más de uno. Varias personas pueden preguntarse qué modelo elegir, por cuánto se puede vender un auto usado y qué póliza comprar en caso de accidentes o choques.



Pues esta startup colombiana quiere ofrecer acompañamiento en este tipo de decisiones a través de tres servicios principales en forma de asesorías personalizadas que se pueden hacer a través de canales como WhastApp.



El primero es asesoría para la compra de vehículos nuevos o usados. El segundo es una guía a la hora de comprar el seguro obligatorio SOAT o una póliza todo riesgo. Y el tercer servicio es un apoyo en caso de accidentes, choques o averías técnicas en la vía.



Según David Ramos, cofundador de Wayaba Seguros, el mercado de pólizas de seguros en Colombia necesita mecanismos confiables que faciliten la comparación de opciones de pólizas. También hace falta un servicio de acompañamiento con el que los usuarios puedan resolver sus dudas y quedar satisfechos con su decisión.



5. Oye Pepe



La gestión de seguridad y administración de un edificio o conjunto residencial no ha cambiado en Colombia durante décadas. Libros con registros de entrada, citófonos antiguos y boletines informativos en la portería o en los ascensores. Además de representar un gasto enorme en papeles, estos sistemas pueden no ser los más seguros y efectivos.



Oye Pepe tiene dos servicios centrales. El primero es una portería virtual con el que se controlan los ingresos y los paquetes que llegan al edificio o conjunto. Y el segundo es un servicio de noticias locales hechas por usuarios y curado por un equipo de editores.



Según Felipe Toro, cofundador, esta plataforma nació como una solución que permitiera fortalecer los lazos de comunidad en los barrios y los edificios. "De ahí partimos con un propósito de generar más interacciones, más puentes que conecten a los vecinos".