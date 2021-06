Claves para el uso de las energías del futuro, según Siemens Energy

En un momento en el que el mundo busca intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, las energías limpias y las nuevas tecnologías en este sector ganan cada vez una mayor relevancia. No obstante, ese es un camino que no está exento de retos, entre los que se encuentran crear las regulaciones necesarias para ellas y que personas, empresas y gobiernos empiecen a aceptar este gran cambio de futuro.



Así lo afirma Christian Bruch, presidente y CEO de Siemens Energy, quien en una entrevista con Portafolio y otros periodistas de Latinoamérica resaltó que este será uno de los temas clave en el ‘Latin America Energy Week’, que celebrará desde este martes y durante esta semana la empresa, y que estará centrado en la discusión de “cómo lograr el mejor equilibrio entre disponibilidad, asequibilidad y sostenibilidad de la energía”.



Y es que según Bruch, el debate actual no está en torno a si ya existen o no las nuevas tecnologías energéticas, las cuales estarán disponibles cuando se requieran, sino en los marcos para cobijarlas. “En ningún país tenemos las regulaciones disponibles, las cuales son necesarias para el mercado de la energía, y este es el elemento más importante”.



Precisamente, el hidrógeno verde es una de las grandes apuestas de Siemens Energy en cuanto a las tecnologías energéticas del futuro, pues este no solo funcionará como un catalizador para el impulso de las fuentes renovables, sino que, como explica el directivo, es “un habilitador para hacer que la energía limpia sea transportable”.



En este sentido, como agrega Bruch, ese es uno de los grandes potenciales del hidrógeno verde para Latinoamérica, al hacer posible que una región tan “rica” en fuentes renovables pueda exportar su energía a países como Alemania, que hoy está importando alrededor del 75% de la energía que consume, y además tiene una agenda fuerte para cumplir con los objetivos climáticos.



No obstante, el CEO mundial de Siemens Energy deja claro que esta es una tecnología para próximos años. “Hay que verlo como un proyecto temprano que tomará años, cuando hayamos realmente construido la industria comercialmente para hacer que sea viable desde el punto de vista comercial. Creo firmemente que lo será en la segunda mitad de la década”.



TRANSICIÓN ENERGÉTICA



Uno de los focos sin duda de Siemens Energy es impulsar la transición energética al interior de la empresa y con sus clientes. Y en este ámbito, Bruch deja claro que uno de los grandes retos es movilizar al capital privado. “Tenemos que ver cuáles son las condiciones que deben establecerse para que haya más capital privado que fluya a este tipo de inversiones y que las hagan atractivas”.



Pero no es el único reto. “A veces tendemos a subestimar el desafío de la transformación energética, pues no es desarrollar una nueva tecnología, sino ejecutar un cambio fundamental de las métricas y el mecanismo sobre cómo funciona la energía, en lo que estamos dispuestos a pagar y en lo que estamos dispuestos a invertir”, señala el líder de Siemens Energy.



Eso sí, más allá del desarrollo de nuevas fuentes energéticas concretas, pues Bruch apunta a que “necesitaremos muchas tecnologías diferentes y no para llevar a cabo esta transformación”, el directivo tiene claro que en la actualidad ese cambio energético pasa por un combustible que ya se está utilizando: el gas natural.

Christian Bruch, presidente y CEO de Siemens Energy Archivo particular

Como pone de manifiesto el máximo dirigente de la empresa alemana, “creo que estamos en una década en la que tenemos que combinar las energías existentes, como las tecnologías de gas natural, pues realmente no hay una solución milagrosa para ello, por lo que sin duda esta es una de las principales soluciones”.



Y va más allá, al afirmar que “el uso temporal de gas natural es indispensable por el momento en la transformación energética. Hoy tenemos que resolver el problema del cambio climático y la cuestión es cómo hacerlo, y sinceramente creo que necesitamos el gas natural para ello, no veo otro puente hacia las energías renovables durante los próximos 10 o 15 años”.



Para ello, pese a que todavía se necesitan ‘tecnologías puente’ como el gas natural, Bruch sí pone el foco en que “tenemos que hacer algo fundamentalmente diferente si queremos conseguir los objetivos climáticos. Tenemos de uno a tres años para abordar esto si realmente queremos tener un impacto para 2030. Y por eso digo que necesitamos un cambio fundamental, de cómo funcionan los sistemas económicos para desplegar energía, y esto debe incluir a todo el planeta: personas, empresas y todos los gobiernos. Por ejemplo, esto no se logrará si no se incluye a China”.



VISIÓN DE COLOMBIA



Sumado a destacar que Siemens Energy está comprometido con los parámetros ESG en su modelo de negocio y que uno de los focos de la empresa es extender la sostenibilidad en todo su portafolio de generación, transmisión y almacenamiento de energía, también destacó su operación en Colombia. “Es una empresa en la que estamos asentados en una base de activos existente, que cuenta con un equipo local fuerte, pero también muchas oportunidades para que crezcamos. Y desde aquí también estamos trabajando fuertemente en las nuevas tecnologías como el hidrógeno verde”.



RUBÉN LÓPEZ PÉREZ

Editor de Portafolio