‘Clínica Virtual’, herramienta que ayuda a mejorar al sector salud

En cuanto inició la pandemia del covid-19, los centros de salud en Colombia empezaron a prepararse para atender la crisis de la mejor manera en el momento en que llegara al país.



No obstante, ninguna IPS contaba con el acondicionamiento de infraestructuras sólidas digitales y virtuales que permitieran a los pacientes acceder de manera remota al servicio de salud.



Teniendo en cuenta esta problemática, gracias a la alianza entre AstraZeneca, iNNpulsa Colombia y CEmprende, a través del Centro de Innovación, Educación y Extensión Hub iEX, de la Universidad El Bosque, y COCO Tecnologías se creó la ‘Clínica Virtual’.



La iniciativa nació de manera proactiva para responder ante un contexto retador y acelerar el desarrollo digital de las clínicas en el país. Además, prestar el servicio de salud de manera virtual a quienes están en los territorios más alejados y no tienen acceso a los hospitales, dando prioridad no solo a pacientes covid, sino también de otras patologías, como cáncer, VIH, cardiología, psiquiatría, oftalmología, nefrología, fertilidad, ortopedia, neumología y psicología.



El proyecto inició con una convocatoria realizada por la Universidad El Bosque (UEB). En ella, diferentes instituciones médicas participaron para digitalizar los procesos de atención al usuario. Al cierre de la misma, fueron escogidas 30 entidades y se inició el proceso de capacitación y adopción de nuevas herramientas diseñadas por COCO Tecnologías.



A la fecha y en menos de un año de operación, la ‘Clínica Virtual’ ha tenido grandes resultados. Entre ellos se destacan más de 23.000 pacientes atendidos, alrededor de 126.000 citas médicas agendadas y más de 300 médicos capacitados.



Las cifras, aparte de dar cuenta de la eficiencia de la iniciativa en un periodo de 10 meses, también demuestran la agilidad de las instituciones involucradas que se unieron con un propósito en común: seguir creando país y apoyar el desarrollo tecnológico del sector de la salud.



“Durante el 2020 nos dimos cuenta de que las IPS no contaban con las herramientas necesarias para hacer frente a una situación como esta y, mucho menos, para garantizarle a los usuarios el tratamiento y atención médica necesarios. Por ello, como farmacéutica, nos preguntamos qué podíamos hacer para mejorar la situación y apoyar al desarrollo de nuestra industria, sin descuidar a los pacientes, quienes son lo más importante para nosotros”, afirmó Paola Rivero, directora de tecnología, digital e innovación de AstraZeneca Clúster Andino.



CÓMO FUNCIONA LA ‘CLÍNICA VIRTUAL’



Está presente en 13 zonas del territorio nacional, entre las que se encuentran Bogotá, Atlántico y Risaralda.



La presencia del servicio virtual ha permitido conectar las zonas rurales con hospitales urbanos y favorecer a quienes viven allí y por lejanía les costaba trabajo desplazarse hasta los centros médicos.



La solución de Inteligencia Artificial (IA) integrada en los centros hospitalarios agiliza el agendamiento de citas médicas (evitando así las aglomeraciones y el aumento de casos de covid-19), pasarelas de pago, encuestas de satisfacción y envío de medicamentos.



En los próximos meses se espera continuar con la adopción de las herramientas digitales y que el proyecto perdure en el tiempo y siga llegando a otras entidades médicas.



“La ‘Clínica Virtual’ es la muestra de que el trabajo articulado da grandes resultados. La salud necesita seguir avanzando a pasos agigantados para responder a las necesidades actuales y futuras, y qué mejor que encontrar soluciones de la mano de la innovación y la tecnología en este propósito”, asegura Ignacio Gaitán, presidente de iNNpulsa Colombia.



