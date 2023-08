Meta crea nueva herramienta de escritura para programación

El gigante lanzó este jueves Code Llama, su propia herramienta de escritura para programación que puede usar texto para generar código gracias a la inteligencia artificial (IA).



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

En un comunicado, la empresa señala que esta nueva herramienta está construida sobre su modelo de lenguaje (LLM) Llama 2 y es gratuito para investigación y uso comercial.



Además del modelo base Code Llama, Meta lanzó una versión especializada en uno de los lenguajes de programación más populares Python llamada Code Llama-Python y otra versión llamada Code Llama-Instruct, "que puede comprender instrucciones en lenguaje natural", es decir, el que hablan las personas.



(Vea: Las amenazas de Twitter a Meta por su nueva red social Threads).



No obstante, la compañía no recomienda el Code Llama o Code Llama-Python para instrucciones en lenguaje natural.



"El objetivo es hacer que los flujos de trabajo de los desarrolladores sean más eficientes para que puedan centrarse en los aspectos más humanos de sus trabajos", destaca el comunicado.



(Vea: Cómo funciona Threads y qué la diferencia de Twitter).



Meta no es la primera tecnológica en llegar a este mercado; GitHub lanzó Copilot en marzo, impulsado por el chatbot GPT-4 de OpenAI, para escribir y verificar código rápidamente. AWS de Amazon utiliza CodeWhisperer, que también escribe, verifica y actualiza código.



Por su parte, Google tiene una herramienta de escritura de códigos en AlphaCode, pero aún no está disponible.



(Vea: Cómo funciona la IA de Meta para los algoritmos en sus redes sociales).



EFE