Colombia 4.0, la fiesta de las industrias creativas

Entre el 25 y el 27 de septiembre se desarrolla Colombia 4.0 en Corferias, el encuentro digital de economía naranja liderado por el Ministerio TIC que busca impulsar a economía naranja como producto de exportación del país.



(Lea: ¿Quiénes serán los próximos unicornios de América Latina?)



De las ventas externas de industrias 4.0 reportadas por empresarios a ProColombia, entre enero y septiembre de este año, el monto ha llegado a los 253 millones de dólares.



(Lea: Colombia cae en clasificación global de los más innovadores)

BPO es el subsector que más aporta con 107 millones de dólares, le sigue el Software y Servicios TI con 81,8 millones de dólares, luego se ubican los Audiovisuales y Contenidos Digitales con $61 millones de dólares y después figuran la Comunicación Gráfica y Editorial con 3,1 millones de dólares.



(Lea: Emprendimientos colombianos que van a la conquista del mercado)



En la clasificación por departamentos, en lo que va del año, los que más exportaron fueron: Bogotá, con 136,7 millones de dólares, Antioquia con 67 millones de dólares, Valle del Cauca con 21,7 millones de dólares, Atlántico con 18,7 millones de dólares y Santander con 2,4 millones de dólares.



El año pasado, las exportaciones de este sector llegaron a 81 mercados del mundo y entre los principales compradores estuvieron Estados Unidos, Argentina, México, Perú y España.



“Estamos alineados con la meta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, queremos posicionar a Colombia entre los primeros 20 países exportadores de servicios del mundo al finalizar el 2022”, explicó Flavia Santoro, presidenta de Procolombia.



La oferta internacional de las industrias 4.0 del país se ha dado a conocer gracias a la capacidad técnica en los desarrollos colombianos, su creatividad y a los altos estándares de innovación que manejan, al igual que por la ubicación geográfica privilegiada.



Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en talleres, paneles, conferencias, y disfrutar de la zona para niños y espacios de música entre otras actividades pensadas para que los visitantes puedan actualizarse e interactuar con las últimas tendencias del sector.



Por su parte, la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, estará presente en esta fiesta tecnológica de la economía naranja, la cual “es un compromiso del Gobierno no solo con Bogotá sino con todo el país.



De hecho, ya estuvimos en Yopal (Casanare) y luego llevaremos este evento a otras regiones, pues queremos que el talento de los colombianos conozca la economía naranja y cómo las industrias creativas digitales pueden aportar al desarrollo de los territorios”, indicó.



ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



La inauguración del encuentro estará a cargo de Aphton Corbin, una de las animadoras detrás de la película Toy Story 4, quien compartirá su experiencia de trabajar en Pixar Animation Studios. Junto a ella, en el track de videojuegos participarán artistas de grandes marcas como Rockstar Games, Epic Games, Blizzard Entertainment, Criterion Games y Rovio Entertainment.



En cuanto al track de Inteligencia Artificial (IA), contarán con la participación de Miguel Martín, líder en IA de Airbus, empresa aeronáutica y aeroespacial que se dedica a la fabricación de aviones civiles y militares, quien expondrá sus principales avances en la ejecución y desarrollo de productos, así como en el manejo de datos desde el poder de la IA para hacer aviones más seguros y eficientes.



PUBLICIDAD DIGITAL Y CIUDADES INTELIGENTES



Hoy los asistentes a Colombia 4.0 tendrán la oportunidad de conocer a Humberto Rosa, líder de animación en Spider-Man: Into the Spider-Verse, la película de Marvel que se ha convertido en un éxito internacional, siendo galardonada como mejor Largometraje de Animación en los Premios Óscar 2019.



Además, Jeffrey Eschbach, fundador y Ceo en Page Vault Inc. (compañía que le permite a los abogados documentar contenido en línea de forma segura), hablará sobre las posibilidades del emprendimiento digital y los retos que los emprendedores tienen en la actualidad, para materializar sus ideas de negocio.



VIERNES DE TALENTO Y CREATIVIDAD



Cerrando, el gurú en IA, Andrew Ng, reconocido mundialmente como líder e investigador en este sector, tendrá un espacio para hablar sobre cómo la tecnología puede aportar a la economía y la productividad de la región.



Ng es famoso por su papel estratégico en los avances en IA tanto en Google como en la empresa china Baidu. Actualmente, con su empresa Landing AI, pretende integrar la inteligencia artificial a la industria tradicional.



Así mismo, Jeff y Michael Zimbalist directores de películas y productores de series como Los dos Escobar, remasterizada en Netflix y Phenoms en FOX, compartirán sus mejores experiencias y conocimientos sobre la generación de contenidos audiovisuales, para inspirar a todos los asistentes del encuentro digital y de economía naranja más importante del país.



Las próximas regiones donde estará Colombia 4.0 serán Barranquilla, el próximo 6 y 7 de noviembre, y Pereira el 21 y 22 del mismo mes, con el objetivo de fortalecer a las industrias creativas digitales, el emprendimiento y la innovación en las regiones.



El objetivo, más allá de eso, es darle la oportunidad al ecosistema colombiano de mostrar su innovación, creatividad y tecnología, con artistas y expertos para aprovechar el potencial que tienen las industrias digitales .