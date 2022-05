Innovación y animación, los ingredientes de Colombia 4.0

Inició el primer día de Colombia 4,0, evento enfocado en las industrias creativas y TI. La apertura estuvo a cargo de la Ministra de las Tic, Carmen Ligia Valderrama, quien destacó que el Sector tecnológico en el país se ha venido consolidando, “gracias al trabajo mancomunado que ha venido desarrollando el gobierno, sumado a los esfuerzos de la academia, los empresarios y estudiantes”.



Asimismo, precisó la jefe de la cartera que este tipo de espacios “permiten conectar a los colombianos con el sector TI, a través de talleres, charlas y ruedas de negocios”.

Por su parte, Víctor Muñoz, director Dapre, en su intervención, resaltó que Colombia se ha vuelto un epicentro tecnológico en América Latina y un referente en emprendimiento e innovación, ya que se han consolidado grandes emprendimientos como es el caso de Rappi.



“La tecnología y la innovación es el ADN de todas las industrias y el país viene desde 2018 impulsando esto. Si bien se ha venido avanzando, todavía hay muchos retos”, agregó Muñoz.



El panel inicial estuvo a cargo de Mariana Obeid, director del estudio de videojuegos Killabunnies, quien habló sobre la importancia de tener metas claras y contar con un buen equipo de trabajo a la hora de emprender en el mundo de los videojuegos.



“Esta industria viene creciendo en Latinoamérica y muchas empresas vienen creando buenos productos que se comercializan en otros mercados, pero muchas veces se pueden tener buenas ideas, pero a la hora de desarrollarlas o venderlas pueden generar un verdadero desafío, por eso es importante trabajarle a esas ideas.



Asimismo, hay que insistir y siempre insistir y contar con un gran equipo de trabajo que aporte valor al trabajo”, resaltó Obeid.



Otra de las conferencias fue la que concedió Silvina Moschini, emprendedora social, conferencista internacional y cofundadora de SheWorks, quien compartió cómo fue la experiencia de convertirse en la primera mujer en América Latina de lidera un unicornio.



Y aseguró que Colombia “es un referente y tiene todo el potencial para sacar múltiples unicornios”.



“En ese camino es muy importante que empresarios, academia, estudiantes tengan presentes que la innovación consiste en poner en marcha las ideas o proyectos para que lleguen al público y así tener una base de sí funcionan o no. Para innovar se necesita la experimentación”, agregó Moschini.



Frente a las criptomonedas, Moschini dijo que “son el futuro”. “Eso puede sonar loco, pero la historia demuestra que aunque hay ideas que en un principio no parecen realistas terminan convirtiéndose en una realidad. En ese sentido los gobiernos ya están viendo que hay una necesidad de crear un marcos regulatorios para contrarrestar los retos que traen las criptos”.



La animación también fue uno de los temas que se abordaron durante el primer día de Colombia 4.0, Joshua Beveridge, animador y director de animación, quien ha participado en producciones como la de Spider Man: Into the Spider-Verse, destacó la importancia de la animación al momento de darle vida a una historia y comentó detalles de su proceso creativo para Spider Man.



