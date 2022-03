Colombia busca ser referente en nuevas tecnologías en la región

Durante el evento ‘Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial (IA) en la Región’, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) destacó a Colombia como líder en la implementación de las recomendaciones de ética de Inteligencia Artificial (IA) en la región.



“Colombia es el país con más iniciativas de inteligencia artificial. Es así como este ecosistema ha permitido que se avance en el proceso de implementar las recomendaciones de la Unesco. Además, es de destacar todas las labores que ha realizado este Gobierno para implementar un marco ético”, dijo Gabriela Ramos, directora general adjunta de la Unesco para la Ciencias Sociales y Humanas, durante su presentación en el evento.



Asimismo, Ramos precisó sobre algunas de las recomendaciones que ha señalado la Unesco para seguir trabajando con compromiso en el uso y despliegue de IA.

“Entre los principios se encuentran: definir los valores, garantizar la seguridad, equidad y no discriminación; la sostenibilidad, el derecho a la privacidad y protección de datos y la transparencia y respecto a privacidad”, explicó Ramos.



Por su parte, el presidente Iván Duque afirmó que el país no se quedará atrás en materia de digitalización y que vienen trabajando para ser un referente en América Latina y el Caribe en Inteligencia Artificial, internet de las cosas, machine learning y ciberseguridad, todo a partir del cumplimiento de un marco ético.



“No nos vamos a quedar atrás sino que vamos a jugar un papel importante en América Latina y el Caribe. Colombia ha decidido transitar por el camino digital (…) Qué tiene que ver la ética con las políticas públicas, pues no podemos dejar esto al libre albedrío y tenemos que ser respetuosos y cuidadosos con la información. Ningún desarrollo en IA mo puede pasar por encima de nuestros derechos y libertades”, resaltó mandatario en su presentación.



AVANCES DEL GOBIERNO



Uno de los paneles más esperados durante la jornada fue el de Inteligencia Artificial e Innovación del Servicio Público, en el que participaron las Ministras de las TIC, Carmen Ligia Valderrama; Carlos Santiso, director de innovación digital del Estado-CAF; y Jesús Cepeda, CEO de OS City.



Durante su intervención, la MinTIC señaló que el país viene dando pasos “firmes” en GovTech y que además la IA seguirá siendo una de las principales prioridades en Colombia. Igualmente reconoció los avances en materia de normativa y de regulación. Bajo esta línea, Santiso afirmó que los saltos que ha dado Colombia en IA “han permitido que el estado pueda apalancar la tecnología para mejorar sus servicios”.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO