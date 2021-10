Colombia recibe galardón en el Bocuse d´Or por proyecto gastronómico

El Bocuse d’Or uno de los concursos más importantes de la gastronomía que se celebra cada dos años en la ciudad de Lyon en Francia y en el que participan los mejores Chefs del mundo, galardonó a Colombia con el ‘Social Commitment Award’, un premio de compromiso social que se entregó por primera vez y que busca resaltar los impactos en áreas relacionadas con la alimentación.



Gracias al proyecto ‘Coca no cocaína’ que inició en el año 2019 por la escuela de gastronomía Instituto Gato Dumas Colombia, el país tuvo el honor de recibir el galardón por encima de Tailandia, Nueva Zelanda, Suecia, Hungría, Costa Rica y de la misma Francia, quienes hacían parte de los 21 equipos que participaron de este evento y fueron los únicos en presentarse dentro de esta categoría.



Este premio que es patrocinado por Gl-events en asociación con Bocuse d´Or Winners, es otorgado por un jurado compuesto por personalidades internacionales reconocidas por su compromiso y experiencia en este tipo de proyectos que deben trabajar temas de ayuda alimentaria, educación, lucha contra el desperdicio, agricultura responsable, entre otras cosas.



En esta primera ocasión, los jueces evaluaron el grado del impacto social, la temporalidad, la implicación de otros actores y la eficacia de la comunicación.



Junto a la bandera colombiana, el equipo oficial que recibió el premio estuvo liderado por el chef Carlos Pájaro, quien estuvo acompañado por el ‘commis’ Andrés Ahumada; el coach Marcelino Gómez y el presidente Federico Trujillo.



Además, el equipo presentó al jurado un postre en el que se incluyó el mambe (un polvo que se obtiene a base de la hoja de coca), elemento que durante años ha sido estigmatizado a nivel mundial y que termina siendo una planta muy rica en diferentes tipos de nutrientes como: calcio, potasio, proteínas, vitaminas y minerales.



No obstante, detrás de este equipo hay que resaltar un grupo más grande de personas que desde su inició creyó en este tipo de iniciativas como la directora de innovación y desarrollo del Instituto Gato Dumas Colombia, Mónica Ríos y Lupi Herrera, quien estructuró el proyecto y lideró la estrategia de comunicación que se presentó en el Bocuse d´Or.



Junto a ellas se suman los 6 estudiantes que integraron el equipo del LAB Gato Dumas en el 2019 y que en acompañamiento con la directora de innovación, desarrollaron el proyecto “Coca, no cocaína”. Entre ellos, habría que resaltar el nombre de Federico Hernández Sastoque, quien estuvo presente en el equipo Colombia del Bocuse d’Or 2021.



“Para Colombia este premio significa una oportunidad de cambiar nuestra imagen de país y que busca mostrar un alimento maravilloso que es la hoja de coca. Debemos enseñar a más colombianos y extranjeros que no solo se trata de narcotráfico, que al final debemos fijarnos en la coca y no la cocaína, ya que estos proyectos van a impactar desde lo ambiental, social, político y económico”, resaltó Mónica Ríos.



Además la directora de innovación del instituto Gato Dumas Colombia también explicó que esto será un hito muy grande para las comunidades del país que les permitirá crecer y aportar en su desarrollo.



Así mismo opina Lupi Herrera quien consideró que, “el proyecto ayuda a construir una reconciliación con las costumbres ancestrales, aportando también a la paz y reconciliación de los colombianos.”



Por esta razón, el premio que entregó el Bocuse d´Or de 7.500 euros será destinado a apoyar los costos de vida y estudio de Mara Izquierdo, una joven indígena que pertenece a la tribu de los Arhuacos, y quien tuvo la oportunidad de ganar una beca para estudiar en África.



El proyecto de “Coca no cocaína” inició luego de un viaje a Popayán en el que invitaron a Monica Ríos y a más de 20 chefs del país a que tuvieron la oportunidad de conocer la harina de coca y pudieran experimentar con ella al cocinar con la comunidad de Lerma, Cauca.



Este encuentro conocido como “Reto Coca”, fue una iniciativa liderada por la instructora del Sena regional Cauca, Dora Troyano y se dio en parte gracias a esta institución, la fundación tierra de paz y la Open Society Foundations.



El LAB Gato Dumas quien fue el espacio encargado de liderar este tipo de propuesta en la capital del país, a través de la investigación busca demostrar como la hoja de coca es un insumo para crear una cadena de ingredientes que resultan versátiles y prácticos para desarrollar en el mercado de la gastronomía nacional.