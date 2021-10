Colombia se destaca en apps financieras en Latinoamérica

De acuerdo con el reporte Fintech App Marketing Insights: Latam Edición 2021 de AppsFlyer, América Latina atrae la segunda inversión más alta en la adquisición de usuarios de aplicaciones de finanzas en todo el mundo y México y Colombia se destacan, junto con Brasil, que es el segundo mercado a nivel mundial.



Entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, se registró un aumento del 80% en la cantidad de instalaciones de aplicaciones financieras, que en promedio invirtieron cada una US$157.000 por trimestre en la adquisición de usuarios, dice el informe de AppsFlyer, una de las grandes firmas en atribución móvil y análisis de datos.



Con una gran población no bancarizada en los diferentes países de la región -cerca del 50% carece de cuenta bancaria según el Banco Mundial- no es de extrañar que en América Latina se ubiquen tres de los 15 principales mercados para las aplicaciones móviles de finanzas: Brasil en el segundo lugar a nivel mundial, seguido por México en el séptimo y Colombia en el lugar 15.



Por la aceleración digital, 40 millones de personas en América Latina crearon cuentas en instituciones financieras entre mayo y octubre de 2020. En Brasil, la población no bancarizada se redujo en un 73%, mientras que Argentina lo hizo en un 18% y Colombia en un 8%.



“La pandemia de la covid-19 transformó radicalmente la forma en que los consumidores interactúan con la banca y las fintech, al igual que la manera en que las instituciones financieras operan. El sector ha experimentado un rápido crecimiento gracias a la aceleración en la digitalización durante el 2020, donde el móvil y las apps reafirmaron su importancia como canal para realizar inversiones y pagos, solicitar préstamos y seguros, o hacer actividades más sencillas como revisar saldos”, dijo Hernán Burak, director regional para Latinoamérica de habla española de AppsFlyer.



El informe menciona que los desarrolladores de apps en América Latina realizaron importantes mejoras en las soluciones antifraude, lo que llevó a un descenso del 65% en las tasas de fraude globales entre 2020 y 2021.



Asimismo, el aumento de la demanda de aplicaciones financieras hizo que el costo por instalación en Latinoamérica aumentara un 35% desde el segundo trimestre de 2020.



LOS BANCOS SE MUEVEN



Otras de las revelaciones del informe es que en medio de la variada oferta de apps de finanzas a través de diferentes categorías, las aplicaciones de bancos impulsaron casi el 60% de las nuevas instalaciones entre el cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.



Igualmente, que entre el 50% y el 60% de los usuarios que se registran en la aplicación lo hacen el mismo día que realizan la descarga.



México lideró la tasa de crecimiento de instalación de aplicaciones de finanzas en Latam, habiendo registrado un sorprendente aumento de 10 veces de 2019 a 2021.



En Brasil los bancos tradicionales están perdiendo espacio en las instalaciones de aplicaciones móviles, con una caída del 20% desde 2019 y 2020. La banca digital y los servicios financieros dominan el mercado en Brasil con el 67% del total de instalaciones en 2020.



El aumento de la demanda de aplicaciones financieras hizo que el costo por instalación en la región se disparara 35% desde el segundo trimestre de 2020. Las apps de inversión tienen las tarifas más altas para generar una descarga, que roza los US$4, seguido de la banca digital y la banca tradicional. El incremento de los precios publicitarios también impactó en los presupuestos de adquisición de usuarios, los cuales crecieron casi un 40% desde el segundo trimestre de 2020.



Adicionalmente, el celular ha ganado un espacio como canal para influir en las decisiones financieras de los clientes pues ha impulsado un 45% más las decisiones financieras en 2020 en comparación con 2019.



