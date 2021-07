Un colombiano busca crear el más grande consorcio de patentes en Latam

David Hurtado es un colombiano que busca crear el primer y más grande consorcio de patentes en Latinoamérica.

Para ello creó la ‘startup’ LicenciArte, un proyecto con el que quiere negociar paquetes de patentes “al por mayor” con multinacionales de gran prestigio, como Sanofi, Decathlon, Merck, entre otras.



(Vea: Este es el proceso para la creación de la historia clínica electrónica).



SU PROYECTO



Hurtado es inventor, ingeniero biomédico y máster en derecho de patentes (Israel). Su objetivo de vida es llevar las innovaciones y las tecnologías latinoamericanas a otro nivel.



Luego de fracasar en la venta de su primera patente, proveniente de su tesis de pregrado en la universidad (una mesa ergonómica para universitarios en sillas de ruedas) y de indagar durante años sobre cómo funciona este mercado, este joven caleño se dio cuenta de las barreras que tienen los investigadores y los centros educativos a la hora de exportar el conocimiento y monetizar sus inventos en el exterior, por lo que decidió crear la ‘startup’.



(Vea: Real Academia del Café, la web colombiana para ser experto en el tema).



De acuerdo con Hurtado, los consorcios de patentes, o ‘patent pools’, “son acuerdos de voluntades entre dos o más titulares de patentes para licenciar grandes cantidades de patentes a terceros”.



Si bien esta estrategia se utiliza desde hace más de 2 décadas en empresas de tecnología, durante la pandemia ha tomado mayor fuerza y relevancia en las más prestigiosas universidades de EE. UU. y las farmacéuticas de vacunas.



“Si América Latina quiere competir en este mercado de las transferencias de tecnologías, debemos llegar unidos y con un portafolio variado y fortalecido de patentes”, agregó.



Para Hurtado, “el sistema de patentes se creó para estimular a los inventores a que divulguen sus invenciones en pro de ampliar las fronteras de conocimiento de la humanidad y no reservarse las soluciones tecnológicas en secreto y llevarlas a la tumba”.



No obstante, cree que la estrategia que están utilizando los países de la región para transferir conocimiento o tecnología no es la adecuada, por lo que se requiere crear soluciones que transformen este proceso y cambien el curso de la historia de las patentes que nacen en Colombia y Latinoamérica.



(Vea: Las opciones de teléfonos inteligentes que TCL ofrecerá en Colombia).



“Hemos identificado una masa pequeña, pero muy brillante de científicos innovadores en América Latina que tienen todas las capacidades para generar pruebas de conceptos totalmente disruptivos a nivel global para dar mayor bienestar a la sociedad mundial. Sólo que no saben cómo negociarlas con empresas de primer mundo que tienen la capacidad de convertirlas en productos o servicios tangibles, ni tienen la financiación o capacidad tecnológica para comprobar su utilidad, ni la red de contactos para llegar a ellos”, añade Hurtado.

Hurtado es inventor, ingeniero biomédico y máster en derecho de patentes (Israel). Archivo particular

SU LABOR



En una encuesta realizada por LicenciArte a 120 investigadores de toda Latinoamérica, más del 30 % asegura que no sabría cómo negociar una patente en el mercado internacional. Además, el 25 % no tendría ni idea qué precio ponerle a su innovación o tecnología en el exterior.



“Las universidades norteamericanas han contribuido con el descubrimiento de más de 200 medicamentos y vacunas, cerca de 14 mil ‘startups’ de base científica (fármacos, dispositivos médicos, computación avanzada, entre otros) y 5,9 millones de empleos, entre otros indicadores. Entonces, ¿por qué no hacerlo en instituciones de América Latina?”, expresó Hurtado.



Así las cosas, este colombiano, con su ‘startup’ LicenciArte, busca validar y dar salida comercial a las patentes latinas.



(Vea: El plan de Bogotá para aumentar su capacidad en innovación).



Hasta ahora, en la versión beta de su emprendimiento, ha validado más de 100 innovaciones o tecnologías, y promete encontrar oportunidades comerciales a los descubrimientos científicos, en un proceso sobreacelerado a través del uso de tecnologías emergentes y el conocimiento colectivo con su red de aliados mundial, asegurando una reducción exponencial de costos y tiempo significativos.



Para 2022, planea transferir más de 30 familias de patentes de diferentes rincones de América Latina y lanzarse como el principal jugador clave en la región de este mercado de licencias, que actualmente se valoriza en 180.000 millones de dólares, pero que, según estimaciones de IBM, llegará al 1 billón de dólares en un futuro cercano.



(Vea: Cursos gratuitos que están disponibles para emprendedores digitales).



PORTAFOLIO