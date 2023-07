Consejos para cuidar la batería de su celular

Con el fin de que los usuarios puedan sacarle el mejor provecho a la batería de su celular, la compañía de teléfonos inteligentes Infinix compartió cuatro consejos para los amantes de la tecnología.

No al 100 % la carga: A diferencia de lo que se creía en el pasado, cargar el celular al 100 % no es necesario. Los expertos sugieren mantener el nivel de carga entre el 20 % y el 80 % para prolongar su vida útil. Este mito proviene de los días de las baterías de níquel, que requerían cargas completas y descargas para evitar el llamado “efecto memoria”.



¿Se puede utilizar el dispositivo móvil mientras se está cargando?: De acuerdo con Infinix, si bien es común pensar que usar el celular mientras se carga puede dañar la batería, la realidad “es que no representa un riesgo”. Sin embargo, la empresa señala que es importante tener en cuenta que el uso puede generar más calor, lo cual puede acelerar el deterioro de la batería a largo plazo.



Tenga en cuenta el brillo de la pantalla: Según los expertos, en efecto, el brillo de la pantalla es uno de los principales consumidores de batería en la mayoría de los teléfonos móviles. Infinix recomienda reducir el brillo o utilizar el ajuste de brillo automático para prolongar significativamente la vida de la batería.



Por último, revise con las aplicaciones que utilice: Algunas siguen funcionando incluso después de haberlas cerrado, lo cual consume batería y datos. Por esta razón, Infinix recomienda revisar y gestionar estas aplicaciones para mejorar considerablemente la duración de la batería.



