Las mejores técnicas de influencia para liderar, según ‘coach’ empresarial

Cómo lograr mejores resultados personales y empresariales con la reconfiguración neurolingüística y cuáles son las técnicas que se deben aplicar para aumentar el desempeño bajo estados de optimismo constante, son algunos de los temas más inquietantes de los últimos tiempos como alternativas para potencializar el desempeño desde los estados de conciencia.



Según el ‘coach’ empresarial Eddie Marles, creador de Italian Soccer Academy y conferencista en temas de liderazgo, la clave para influir en nuestra propia vida y en la de las demás personas está en “filtrar el ruido externo para centrarnos en lo más importante para nosotros y así identificar lo más relevante en nuestro verdadero propósito”.

“Cada uno de nosotros puede elegir el camino que desea recorrer y fijando la visión sobre el lugar al que desea llegar podrá vivir la alegría y satisfacción de conocer el éxito durante este recorrido. Este es un paso importante en el libro de su vida. Sabiendo qué es desea, por qué lo desea y lo plasma en un plan podrá escribir un capítulo cada día tomando un paso a la vez, encontrando el amor, la felicidad, la riqueza, el poder y la gratitud”, sostiene Marles.

Para el ‘coach’, la técnica para liderar se basa en un proceso de introspección y en el desarrollo de un plan para ponerlo en acción.

“Es difícil tomar una idea, ponerla en un plan y ejecutarla cuando no tenemos la estructura o la comprensión sobre cómo proceder. Tenemos muchas limitaciones que no entendemos y que han sido heredadas. No son nuestras, pero vivimos bajo sus efectos diariamente”, explicó.

Según él, al elaborar un plan podrá comprender y controlar muchos de los factores que lo limitan o lo impulsan a tomar medidas y acciones positivamente.

Técnicas para liderar

- Claridad en los objetivos

- Empoderamiento y autogestión

- Interés por los miembros del equipo

- Destacar los logros y el trabajo bien elaborado

- Planeación y buena comunicación para exponer la estrategia

Marles estará en Bogotá el 20 y 21 de abril en su sesión de 'Elévate, tu transformación del miedo y la duda hacia el poder y el amor'.

PORTAFOLIO