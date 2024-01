Las predicciones de Bill Gates: lo que nos espera en los próximos años con la IA

En los últimos años, la presencia de la inteligencia artificial (IA) en diferentes entornos ha ido ganando terreno. Una tendencia que se ha visto impulsada por el avance continúo que registra el desarrollo de esta tecnología.



(Lea más: Inteligencia artificial, blockchain y otras tendencias tecnológicas para 2024)

Si bien la implementación de la IA ha ido cosechando retractores por el impacto que podría llegar a tener en ámbitos como el laboral y el educativo, también hay quienes son partidarios de la transformación que está generando.

Precisamente, en este último grupo se ubica Bill Gates. En diferentes oportunidades, el fundador y exdirector ejecutivo de Microsoft se ha referido al rol que desempeñará esta herramienta en un futuro y las oportunidades que representa su uso.

(Lea más: OpenAI promete herramientas contra la desinformación electoral)

Los cambios que traerá la IA

En entrevista con CNN, el magnate explicó cómo este desarrollo tecnológico cambiaría la vida de los humanos en el corto plazo.

De acuerdo con Gates, la IA "hará la vida de todos más fácil", al permitir que se optimicen diferentes procesos en diferentes sectores. Por ejemplo, en el caso de la salud, los médicos podrían organizar de una manera más eficiente el papeleo y documentación.

En ese sentido, destacó las mejores en las que viene trabajando OpenAI con el ChatGPT-4, ya que al ser una herramienta más precisa podrá servir de ayuda en varias profesiones y trabajos en labores como la escritura de códigos de programación o las llamadas de soporte técnico.

(Lea más: Los colombianos creen que la IA eliminaría empleos: esto es lo que les preocupa)

Inteligencia artificial iStock

El multimillonario también se señaló que la historia ha demostrado que con la llegada de una nueva tecnología surge miedo y, después, una nueva oportunidad.

"Como nos pasó con la productividad agrícola en 1900, la gente se preguntaba: '¿qué va a hacer la gente?'. De hecho, se crearon muchas cosas, muchas categorías laborales nuevas, y estamos mucho mejor", agregó.

(Vea: Empresas temen por el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad)

Impacto en el entorno laboral

En torno al debate que se ha generado respecto a cómo esta herramienta podría dejar a las personas de lado en sus empleos, en una intervención realizada en el podcast What Now, el magnate hizo énfasis en que la aplicación de esta tecnología se puede hacer desde un enfoque de respaldo a la labor y no de desplazamiento.

"Si en algún momento alcanzamos a una sociedad que solo tenga que trabajar tres días a la semana, probablemente esté bien. Las máquinas pueden hacer la comida y otras cosas y nosotros trabajar menos. Sí, va a haber ciertos desplazamientos, pero si se procede de manera lenta con este desarrollo y los gobiernos ayudan a las personas a utilizar las nuevas herramientas que tienen a disposición, todo va a estar bien”, indicó.

(Lea más: Los frentes que impulsarán la inteligencia artificial generativa)

IA iStock

En ese orden de ideas, el empresario resaltó que la IA permitiría que las personas ocupen su tiempo en otras necesidades. No obstante, señaló que este tipo de avances sí podrían representar un problema cuando se les da un uso inadecuado.

A esto le sumó que es importante recordar que al ser una tecnología en desarrollo aún se están considerando sus ventajas y desventajas.

PORTAFOLIO