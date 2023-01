Crean comunidad de granjeros productores de energía limpia en Colombia

Latinoamérica está liderando el impulso de energías sostenibles a nivel global gracias a sus recursos ambientales. Su potencia es de tal magnitud, que la capacidad de energía renovable en la región superó los 290 gigavatios en 2021, lo que representó un aumentó del 67% comparado con lo que se producía diez años atrás. Estos datos evidencian que la región es un destino atractivo para quienes buscan impulsar proyectos de energías sostenibles, es por esa razón que cada día atrae más el interés de empresarios y gobiernos que buscan aliados estratégicos para llevar adelante su plan de transición energética.

Y lo cierto, es que entre una variedad de energías sostenibles que se pueden encontrar en el ecosistema, la solar, se convirtió en la protagonista indiscutible de la transición energética, puesto que es una fuente inagotable que permite recoger y aprovechar los rayos del sol, reducir el uso de combustibles fósiles, eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y llegar, progresivamente, a la autosuficiencia energética, sin olvidar que se combina muy bien con la red eléctrica.

Es por esto que Unergy, la plataforma de financiación colaborativa que permite invertir en proyectos de energía solar, decidió ir un paso adelante y comenzó una iniciativa para transformar el país y crear la primera comunidad de granjeros productores de energía limpia.

La misma busca que propietarios de terrenos planos cercanos a redes eléctricas de distribución se conviertan en granjeros productores de energía limpia al poner sus terrenos para producción de energía solar y además convertirse en inversionistas de estos proyectos, de acuerdo a lo mencionado por Eduardo Ospina Serrano, cofundador y CEO de Unergy.

El cómo, explica Ospina, es permitiendo que las personas de toda Colombia que tienen terrenos dos hectáreas, lo puedan usar para la construcción de granjas solares, en donde se ubicarán alrededor de 2.500 paneles solares, que producirán un promedio de 200.000 kWh/mes, equivalentes al consumo de energía promedio de 1.000 hogares colombianos.

Esta energía será distribuida por la red eléctrica a las regiones cercanas de donde se encuentre cada proyecto instalado y logrará evitar en promedio 2.780 Kg de CO2 al día.

“Desde siempre, Unergy se ha centrado en democratizar y descentralizar el acceso de activos de energía, por esa razón, decidimos sacar adelante esta iniciativa que le permitirá a las personas que antes no podían, producir su propia energía y ser dueños de ella. Deseamos sumar a millones de colombianos a esta idea de ser parte de una comunidad de granjeros productores de energía limpia y, que se eliminen los monopolios de la industria, para que, de esta manera, ellos también sean un factor clave de los costos del consumo del servicio”, destacó el directivo.

Este tipo de proyectos se pensaron a través de dos modelos, el primero, es para aquellas personas que disponen del espacio, pero no quieren invertir, de esta manera, esta startup se encarga de invertir en la construcción y desarrollo de la granja solar, y el propietario del terreno ganará un arrendamiento anual. Por otro lado, también se encuentra el modelo del inversionista, que es para aquellas personas que no solo ofrecen el espacio sino que también invierten un capital en la construcción de la granja solar, lo que les permite generar ingresos provenientes de la venta de energía y el uso del espacio, que tienen además beneficios tributarios como descuento del 50% de la inversión en la renta.

Cabe resaltar, que no hace mucho el estudio Global Climatescope Ránking, destacó a Colombia como una de las cinco naciones latinoamericanas más atractivas para invertir en energías renovables. Algo que se presenta luego de que las inversiones en tecnologías renovables no convencionales como la solar y eólica superaron los US$952 millones durante el año.

Ospina señala que es un excelente momento para impulsar la idea de granjeros sostenibles o productores de energía limpia, ya que en Colombia solo se usa el 18% de la tierra para ser cultivada, y ser productores de energía limpia permite tener una mayor productividad de la misma, que no solo genera impacto ambiental, sino también social. Pues hoy Colombia tiene 40 millones de hectáreas como potencial agrícola, es decir, esa es frontera agrícola, pero hoy en día apenas tenemos sembradas siete millones de hectáreas.

Es así, como se empieza a formar un futuro en el que si bien existirán cultivos y ganaderos, también habrá una comunidad de productores colombianos que estarán transformando el mundo al producir energías limpias. En ese sentido, no hay mejor oportunidad que empezar ahora a promover el cambio, al participar de este tipo de proyectos, para ver crecer en diferentes territorios de Colombia múltiples granjas solares.

Un tema regulatorio



En Colombia, el crecimiento acelerado de las energías renovables no convencionales inició en el 2014 con la Ley 1715, agregando beneficios tributarios a este tipo de inversiones, como descuento de IVA, aranceles, descuento del 50% de inversión en la renta y depreciación acelerada, lo que permitió, que el sector tuviera un crecimiento exponencial en el país.

Sin embargo, los proyectos de energía solar no podían vender energía a la red, por lo que en el 2018 sale la CREG 030, que permitió que consumidores de energía pudieran poner paneles solares y vender energía a la red, además de permitir que pequeños proyectos, llamados de generación distribuida, se conectarán en puntos cercanos de consumo y vendieran energía directamente a la red.

La regulación en el 2018 pretendía que se hicieran proyectos de energía solar distribuida por todo el país, sin embargo, hasta 2021 no se hizo ningún proyecto de estos, pues la regulación limitó la capacidad de los mismos hasta 100 kW (aproximadamente 250 paneles), por lo que no se tenían beneficios de escalabilidad en el tamaño del proyecto y no cerraban financieramente.

Por esa razón, es que a final de 2021 se creó la CREG 174, que incrementó la potencia instalada de proyectos de generación distribuida a 1 MW y agregó beneficios adicionales al pago de la generación de energía, lo que permitió dar viabilidad financiera a este tipo de proyectos con el beneficio de que son de rápida implementación con respecto a proyectos de mayor tamaño.