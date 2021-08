En alza proyecciones sobre uso de la nube en los ‘contact centers’

Con la pandemia y el auge del teletrabajo, la nube se convirtió en la solución tecnológica para que las empresas alojen su información.



Por ejemplo, en el primer trimestre de 2020, Amazon Web Service (AWS) elevó sus ingresos un 34 % hasta llegar a los US $9.954 millones y plataformas como Google Cloud crecieron un 52%, alcanzando una cifra de ingresos de US $2.777 millones.



En el caso de los contact centers, el uso de la nube también es importante.



WeKall, ‘startup’ colombiana de telefonía empresarial que desarrolló una plataforma de 'contact center' en la nube, dice que a diferencia de otras industrias, este mercado creció 22 % respecto al 2019, con ingresos cercanos a US$14.029 millones.



Para el 2031 puede aumentar 22,3 % y sumar alrededor de US $131.473 millones, con dinamismo en Asia Pacífico y Europa.



En Suramérica, WeKall y la firma Transparency Market Research, hicieron un análisis. Calculan para los próximos diez años un crecimiento del 21 % y advierte que Brasil y Argentina serán los países con el mayor incremento de sus ingresos con US $1.522 y $853 millones, respectivamente.



Según el informe, “se estima que el mercado de contact centers en la nube en América del Sur se expandirá y alcanzará US$3.602,4 millones para 2031”.



En cuanto a la penetración de los call centers en la nube en las industrias de la región, este mercado tendrá su mayor participación en el sector de telecomunicaciones e IT que pasará de un 29 % en el 2021 al 30,5 %, en 2031.

Siguen las industrias de banca, finanzas y seguros y salud con una participación del 28,8 % y 14,3 % para los próximos diez años, respectivamente.



Luego se ubican retail (9 %) y gobierno (5,1%). En los últimos lugares están las industrias de manufactura (3,7%), medios y entretenimiento (3,6 %), y viajes y hoteles (2,5 %). Y se espera que las pymes también demanden sus servicios.



