Crecimiento de hasta un 100% de los taxis en las aplicaciones

Archivo particular

El desarrollo tecnológico en Colombia continúa en aumento y el gremio del taxismo sigue contribuyendo a este crecimiento.



(En marzo se acaba el SIM, ¿cómo se reemplazará?).

Tal es el caso de la compañía Taxis Libres que ha llegado a 7 millones de usuarios registrados en sus distintos canales de servicio que operan en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Manizales, logrando más de 35 millones de solicitudes de viajes durante el año pasado.



Este exponencial crecimiento se ve gracias al proceso de digitalización del transporte convencional, ya sea por medio de un aplicativo de fácil descarga o el acceso al servicio por medio de un mensaje de WhatsApp.



“La aplicación de la empresa registró un 64% de crecimiento durante 2021”, indicó Taxis Libres en un comunicado.



(En un mes del ‘pico y placa’ todo el día mejoró la movilidad un 14 %).



Así mismo, el chatbot obtuvo un crecimiento del 139% en el proceso de recuperación económica, además los canales telefónicos incrementaron un 32%.



Esta dinámica en el sector incrementó a raíz de la pandemia, las personas minimizaron el contacto con otros, accediendo más a las aplicaciones y a los pagos digitales.



Además, es un desarrollo de facilitar el proceso del servicio desde los pasajeros hasta los conductores. “Más de 60.000 aliados conductores cuentan con la billetera virtual Bimoney cuyo objetivo es facilitar las transacciones de pagos digitales, convirtiéndose en la fintech del sector del taxi”, manifestó la compañía.



Y pese a los impactos de la pandemia, el gremio de los conductores de vehículos amarillos es un sector que continúa en recuperación, superado las metas. Por ejemplo, desde que llegó el Covid-19 al país, en marzo de 2020, Didi ha experimentado un crecimiento de más de 10 veces en la categoría de taxis.



(‘Con el freno puesto’: panorama del debate de las apps de movilidad).



Ahora bien, este creciente en los aplicativos, no solo se ve por la demanda constante de los citadinos, los conductores se acogen a la digitalización por las ventajas que les proporcionan las aplicaciones.



La empresa, en una reciente encuesta encontró que el 76% de los participantes considera que la tecnología y, puntualmente, las aplicaciones tecnológicas de soluciones de movilidad han contribuido a generar más solicitudes e ingresos en lo corrido del año.



Además, de las ventajas que más valoran los socios taxistas de recibir solicitudes conectándose a través de plataformas tecnológicas son seguridad (47%), confianza (20%) y mayores ingresos (18%). En resumidas cuentas, el informe halló que 8 de cada 10 taxistas consideran que conectarse a través de plataformas les brinda mayor seguridad.



Otra plataforma en crecimiento es Cabify, que al igual que DiDi ofrece la posibilidad de tomar un servicio de taxi o vehículo particular. Sin embargo, como empresa ve sobre todo un notable crecimiento del 100% al cierre del año 2021, en los taxis, esto en comparación con el periodo pre-covid. En cuanto el servicio prestado por carros particulares dentro de la plataforma, la compañía evidenció un aumento del 50% en este mismo periodo.



Este avance que fortaleció este sector se ve reflejado en los más 1,5 millones de viajes realizados entre el año 2020 y 2021.



Según el experto en movilidad Fernando Rojas, este proceso de adaptación del transporte convencional era necesario.



“Las plataformas y los taxis han encontrado un camino para trabajar en conjunto, y a través de incorporar a los taxis en estos proceso a su vez se ha reducido la resistencia que tienen frente a las plataformas. Sin embargo, eso no significa que las condiciones sobre las que se prestan el transporte en esas aplicaciones haya cambiado, la demanda de adquirir transporte por plataformas continúa”, indicó Rojas.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO