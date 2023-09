El potencial de los 'cripto-cerdos' y la ganadería digital

Ejercer de ganadero digital y criar cerdos sin ensuciarse las manos es la novedosa oferta de GoAgro, una plataforma croata que vende animales en formato NFT que tras 900 días pueden canjearse por carne y salchichas reales.



“Queremos vincular directamente a los ciudadanos con los productores”, resume a EFE esta iniciativa el director de la empresa, Kresimir Kuterovac, quien señala que con este método las granjas reciben la financiación necesaria para operar y los consumidores obtienen, "sin ensuciarse las manos", productos de calidad y más baratos, sin intermediarios.



Kuterovac afirma que no tiene noticia de que haya otra iniciativa como está en el mundo que comercialice "cripto cerdos" mediante los NFT o tóquenes no fundibles, que pueden definirse como un certificado de propiedad de un producto digital único.



La inversión mínima en estos "cerdoTNF" es de 250 euros, que equivale a cien kilos de carne porcina que tarda 900 días en madurar, el tiempo que se necesita para criar un cochino.



Aunque lo que el comprador adquiere es un título digital, este se corresponde con cerdos reales que se están criando en granjas, un proceso que el ganadero digital puede seguir a través de cámaras conectadas a internet.



Tras 900 días, cuando el animal está listo, puede optar por canjearlo por carne real. también puede, en cualquier momento, vender el toquen a otros usuarios. Aunque los ciudadanos entrevistados por las televisiones croatas se han mostrado escépticos y más propensos a “ver delante la carne que compran” que a adquirir "cerdos digitales", Kuterovac asegura que la carne que pueden obtener con su sistema será de mayor calidad y más barata de la que compran en las tiendas.



“Los cerdos que vamos a criar en nuestras granjas estarán libres de OGM (organismo genéticamente modificado) y de antibióticos”, destacó, entre otras ventajas. Añadió que al cabo de un año, cien kilos de carne porcina se convierten en 103, ya que el valor del TNF aumenta en un 3 % anual.



Además, se espera que con la caída de la producción de carne porcina en la Unión Europea, los precios de este producto aumentarán en un 50% en dos años, estima. “La ganancia por esa diferencia va al comprador, o sea al propietario del TNF”, explicó.



La plataforma ha sido formada por tres compañías croatas - Agroporc, propiedad de Kuterovac, Beyondi y Blok Be - después de que la producción de carne de cerdo en Croacia resultara diezmada por una reciente plaga de peste porcina africana y numerosos pequeños y medianos productores tuvieran que cerrar.



Kuterovac, que tiene años de experiencia como gerente de grandes granjas de cerdos en Croacia, asegura que las explotaciones masivas, con altos niveles de bioseguridad, tienen menos riesgos con la plaga.



La plataforma planea emitir en total unos 240.000 TNF y lanzar una primera fase criando 20.000 cerdos en dos fincas propiedad de Agroporc. Por ahora los cerdos TNF pueden pagarse con criptomonedas y dentro de unos diez días será posible hacerlo también con tarjetas bancarias.



Kuterovac admite que este negocio representa para el comprador también cierto riesgo, en caso de que las granjas vayan a la bancarrota antes de poder canjear los TFN, pero asegura que eso es poco probable, ya que se trata de compañías con años de gran experiencia.



“Por ejemplo, yo he dirigido una quincena de grandes granjas y tengo 30 años de experiencia en la cría de cerdos y la producción de carne porcina”, aseguró. Kuterovac planea abrir próximamente también otra plataforma similar, para la venta de legumbres de calidad cultivadas en granjas pequeñas.



EFE