Data center implementa proyectos de energía renovables

La evolución de los servicios digitales en el mundo ha sido “revolucionaria” en los últimos años tras aumentar su necesidad de consumo, el desarrollo de conexiones y la generación de información a través de la web. Por supuesto, aquel progreso no sería nada sin las tecnologías de procesamiento de datos, traslado y alojamiento de archivos en servidores que han llevado a la creación de más Data Center a nivel mundial.



Ha sido tan relevante el desarrollo de estos espacios que de acuerdo con el portal Statista entre 2012 y 2020, la inversión en centros de procesamiento de datos en el mundo aumentó en un 57%, al pasar de US$140.000 millones a US$220.000 millones. Así mismo, se estima que para 2022 esta cifra podría llegar a superar los US$248.000 millones.



Esto es especialmente importante en América Latina donde los usuarios consumen cada día más datos a través de las redes sociales e internet, un comportamiento que a su vez ha fomentado que en el continente el mercado de Centros de Datos se expanda a un ritmo del 15% mientras que en Europa es de tan sólo el 9%, de acuerdo a un estudio de mercado realizado por la empresa de datos Arizton.



Así mismo, dentro de su reporte sobre el mercado de Data Center en Latinoamérica, esta compañía reveló que se proyecta para la región que entre 2019 y 2025, haya una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,69% en infraestructura de TI (Servidores, Almacenamiento y Networking).



Sin embargo, aún son muy pocas las empresas latinoamericanas de TI que se interesan en llevar adelante la implementación de proyectos de energía alternativa dentro de su infraestructura, ya que para muchos su prioridad son los avances y desarrollos en nuevas tecnologías.



En contraste, Gtd Colombia decidió dar un paso adelante y apostarle al tema de la sostenibilidad al adaptar su ‘Data Center El Poblado’ ubicado en la ciudad de Medellín para ser el primer ‘green data center’ en Colombia. Esto, luego de ubicar 67 paneles solares de 465 W (Watios) en la terraza de su edificio con el fin de generar 31.16 kW (kilovatios), lo que representan más del 60% de la energía que consumen dentro de sus instalaciones.



“Consideramos que este tipo de energías tiene muchas ventajas frente a otras ya que no generan un impacto en el medio ambiente. Entre sus principales virtudes se encuentra la de tener una extensa distribución a lo largo de toda la superficie terrestre, lo que permite la implementación de sistemas de captación de energía solar en prácticamente cualquier punto del planeta”, señaló Andrés Giraldo, Gerente Técnico de Gtd Colombia.



Según un análisis realizado por la compañía teniendo como base el factor de emisión para proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) proporcionado por La Unidad de Planeación Minero Energética, un porcentaje que es definido como un valor representativo el cual busca relacionar la cantidad de contaminante emitido a la atmósfera con una actividad asociada a la emisión del contaminante, este sistema de generación solar reduce 11.45 Ton al año de emisiones CO2.



No hay que olvidar que el exceso de emisiones de CO2 acentúa el efecto invernadero, esto suele ser producto de la acción del hombre y de sus sistemas de producción y consumo de energía lo que reduce la dispersión de calor acumulado por la radiación solar en la superficie del planeta hacia el espacio y provoca un mayor calentamiento de la Tierra.



Esto termina generando grandes daños sobre los ecosistemas y la biodiversidad así lo resalta un informe para 2018 del ICCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change), en donde se señala que si el planeta llega a superar los 2ºC para el próximo siglo, puede haber un incremento de más de 10 cm del nivel del mar, la probabilidad de que el Océano Ártico se quede sin hielo en un menor tiempo y que dejen de existir entre un 70 a un 90% de los arrecifes de coral.



Gracias a la transformación del Data Center de Gtd Colombia, La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) decidió otorgarle el Sello de Sostenibilidad, un reconocimiento que solo se les da a las empresas que demuestren elementos diferenciadores en la gestión ambiental dentro de sus procesos productivos.

Este nuevo proyecto de generación fotovoltaica tuvo un costo superior a los $124 millones y representa también el primero que hizo esta compañía chilena con más de 40 años de experiencia en telecomunicaciones y quien tiene sedes en Perú y España.



“Estamos orgullosos de levantar un proyecto como estos y que cuenta con altos estándares de calidad, capacidad y seguridad, que durante años han permitido brindar servicios de primer nivel tanto a nuestros clientes colombianos como aquellos que se encuentran en toda la región”, indicó Giraldo.



El ‘Data Center El Poblado’ se construyó en el 2016 y es una edificación de 3400 mts2 destacada también por su Certificación TIER III en Diseño, Construcción y Operación, que obtuvo por parte del Uptime Institute, la institución más reconocida a nivel mundial en la creación y administración de estándares para el diseño y sostenibilidad operacional de centros de datos.



En 2019, la ONG Greenpeace realizó un estudió a los centros de datos que se encuentran en el condado de Loudon, Virginia (Estados Unidos), lugar que concentra un 70% del tráfico mundial de internet, y encontró que muchos de los grandes conglomerados tecnológicos aún presentan deficiencias para llevar adelante proyectos de energía limpia.



Así mismo el documento señala que el principal objetivo que se debe tener a nivel mundial es eliminar la mayor cantidad de combustibles fósiles y hacer la transición de la generación de electricidad a fuentes renovables durante los próximos 12 años, para así no sobrepasar la raya de los 1,5 grados Celsius de calentamiento, ya que el no hacerlo generaría impactos catastróficos en el medio ambiente.



De esta manera es importante este primer paso que da Gtd Colombia en materia de sostenibilidad que se suma a los esfuerzos colectivos que llevan a cabo otras empresas en el país en torno a la responsabilidad, el desarrollo, la capacitación y el cuidado del medio ambiente.