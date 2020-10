Datos: grandes aliados para predecir y prevenir riesgos corporativos

GSS Analytix, solución soportada por tecnología Hybrid Cloud, acelera la capacidad de respuesta remota de las organizaciones para evitar siniestros y disminuir el traslado de personal en época de pandemia.



IDC pronosticó que los ingresos por Big Data y soluciones de análisis de negocios alcanzarían los $189.1 mil millones en 2019. Para 2022, estima que los ingresos mundiales de Big Data y Business Analytics sean de $ 274.3 mil millones.



Monitorear los sistemas de seguridad, el desempeño de los humanos en la operación de los equipos, la temperatura en los cuartos fríos y otros sistemas propios de cada industria, hoy son actividades que se pueden realizar de forma remota con GSS Analytix, solución soportada por tecnología Hybrid Cloud, la cual permite prevenir, predecir y mitigar riesgos económicos, operacionales y patrimoniales.



En medio de un panorama donde el traslado de personal a las instalaciones físicas de las empresas se desarrolla de forma restringida, soluciones como GSS Analytix cobran mayor relevancia al permitirle a las industrias visualizar riesgos operacionales y de seguridad por medio de alertas, para así responder de forma adecuada y evitar siniestros, determinando si se requiere o no un apoyo presencial.



“Casos como infraestructura de telecomunicaciones, monitoreo remoto de equipos y sistemas, son temas críticos, sobre todo ahora cuando la capacidad para hacer mantenimiento presencial es limitada. Tener datos relevantes en tiempo real le permite a nuestros clientes tomar decisiones más acertadas para garantizar la calidad y continuidad de su servicio.”, aseguró Juan Bernal, CEO de GSS Analytix.



Añadió que, los sistemas de seguridad son un punto vital de las operaciones en cualquier industria y monitorear estos sistemas a distancia, no se trata solo de verificar el funcionamiento de los equipos, sino de ver en tiempo real cómo están siendo operados. Tener instalados sistemas de seguridad no significa estar seguro.



Así mismo, las bodegas pueden ser el área más sensible de una compañía y poder visualizar la salud de todos los sistemas de seguridad industrial y seguridad física presentes en la propiedad durante la pandemia, donde la probabilidad de identificar estos riesgos de forma humana se reduce, puede evitar siniestros graves. Medir las sobrecargas dentro de los sistemas eléctricos en sitios donde hay material sensible es clave para desarrollar una alerta temprana de que algo malo está pasando.



GSS Analytix se apoya en toda la data que proviene de los sistemas digitales y análogos, de sensores, de equipos y máquinas, y de información histórica almacenada en Data Centers, para ofrecer a sus clientes información en tiempo real a través de RID y LENS, dos plataformas de visualización que entregan métricas de tendencias relacionadas con la seguridad y la operación de cada negocio, ofreciendo alertas en tiempo real con su aplicación REVEAL.



Para Bernal, con GSS Analytix las empresas pueden aprovechar su data relevante al máximo no solo minimizando sus riesgos de seguridad, también disminuyendo los costos operacionales, el gasto de energía innecesaria, el uso de máquinas optimizando la configuración de equipos y sistemas, logrando el cumplimiento de normativas, como por ejemplo las requeridas por la DIAN para la certificación OEA. Además, las compañías pueden identificar tendencias y oportunidades de mejora por parte de los operadores y mejorar sus reclamaciones frente a las aseguradoras presentando soportes con información en tiempo real.



A nivel mundial, la mayoría de las compañías continúan tomando ventaja competitiva en el mercado invirtiendo en soluciones de analítica y Big Data, usando toda la información histórica, de equipos y en tiempo real, en entornos de nube, los cuales son flexibles y escalables. Así lo respaldan estudios de IDC en los cuales se muestra que las soluciones de Big Data y Business Analytics (BDA) mantendrán una tasa de crecimiento anual compuesta (TACC) entre 2018 y 2022 del 13.2%. Para 2022, IDC espera que los ingresos mundiales de BDA sean de $ 274.3 mil millones.



En este contexto, los tomadores de decisiones están adoptando la transformación digital, invirtiendo en servicios de TI asociados a Big Data y Business Analytics, según datos de IDC, en 2019 esta categoría representó $ 77.5 mil millones, seguida de las compras de hardware $ 23.7 mil millones y los servicios comerciales $ 20.7 mil millones a nivel mundial.



Así mismo, los ingresos de software relacionados con BDA, las herramientas de consulta, informes y análisis del usuario final, y las herramientas de gestión de almacenamiento de datos relacionales fueron las dos categorías con más ingresos en 2019.