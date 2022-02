¿De qué se trata el nuevo régimen satelital del país? MinTIC explica

Mientras el Ministerio de las TIC sigue con la lupa puesta en los operadoras, la jefa de la cartera, Carmen Ligia Valderrama, habló con Portafolio sobre el nuevo régimen satelital, que busca llevar conectividad a las zonas más apartadas del país. Además, la alta funcionaria entregó detalles sobre la Carpeta Digital Ciudadana.



¿De qué se trata este nuevo régimen satelital?



Para explicar un poco, las comunicaciones pueden ser cableadas, como fibra óptica; inalámbricas, señal que van de antena a antena; y satelital, que es cuando se envía una señal desde tierra hacia el satélite y por espejo baja la señal. En Colombia se ha desplegado muy bien la fibra óptica y las antenas, pero la parte satelital no estaba tan desarrollada y era porque su costo tan elevado.



Este nuevo régimen satelital tiene varias ventajas, y es que al modernizarse puede ser controlado desde el Ministerio, se puede conocer cuál es el espectro que está empleando esta vía. Además, esto tiene otro gran impacto y es que revisamos la forma en que la contraprestación se estaba dando y eso hace que se reduzcan enormemente los costos. Con estos cambios se espera que irrumpan las alternativas satelitales para que se despliegue conectividad en zonas rurales.



¿Tienen identificas las zonas en donde se daría este despliegue?



No hay áreas preestablecidas, pero hemos verificado, con evaluaciones, que hay muchas zonas rurales que se beneficiarían con esta alternativa. En el país se venía prestando este servicio y la idea es que se amplíe esa oferta con el régimen satelital. Otro de los puntos importantes es que al conocer cuáles son las alternativas que se están utilizando vamos a tener conocimiento de cómo se está utilizando el espectro y nos dejará liberar espectro. Ese mapa aún no es tan claro, pero la idea es poder liberar 80 megas. Para este momento histórico en el que estamos tratando de incluir el 5G, esto es muy importante.



Ustedes han manifestado que esperan aumentar las inversiones en el sector con este nuevo régimen, ¿abrirán nuevas licitaciones para que empresas participen?



Sí, es muy posible. Sobre todo para aquellos que prestan el servicio del transporte de la comunicación. Y es que se abre una alternativa que es muy eficiente. Sin duda esperamos una mayor inversión. De hecho los operadores de telecomunicaciones que tienen el servicio satelital ya pueden empezar a trabajar con esa vía.



¿Qué va a pasar con el proyecto de Centros Digitales? ¿En qué mes arranca ETB a conectar zonas rurales?



Como Gobierno le hemos apostado a la conectividad y sin duda el lamentable suceso atrasó nuestros planes. El proceso va muy bien, firmado el memorando de entendimiento con ETB y Skynet estamos cerrando todos los aspectos puntuales del contrato. Creemos que en las próximas semanas se consolide y se suscriba el acta de inicio para que se empiece a ejecutar el contrato. Hoy tenemos mucha certeza de cada paso que se está dando para no cometer ningún error.

Centros Digitales es un programa para llevar internet a zonas apartadas y de difícil acceso del país. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo va el proyecto de Carpeta Digital Ciudadana? ¿Cómo funciona este proyecto?



Este proyecto hace parte de la iniciativa del Gobierno Digital. Uno de los frentes que trabajamos es el de la Carpeta Ciudadana Digital, que es un espacio en donde se están incluyendo tramites y documentos del Estado. Hasta el momento llevamos más de 25.000 usuarios formalizados.



Asimismo, de la mano de la Carpeta Digital estamos generando la autenticación ciudadana que no es más que tener una contraseña. Es así como el ciudadano solo debe entrar a la página oficial del MinTic, dirigirse a ‘Autenticación Ciudadana’ con su cédula y dirección de domicilio; esa será la llave para entrar a la Carpeta Ciudadana.



Acabamos de terminar el tutorial oficial en el cual se indican los pasos para que los colombiano pueda acceder a la página y en cinco minutos pueden ser un ciudadano digital.



¿Con cuántos ciudadanos digitales esperan cerrar este Gobierno?



La meta es quintuplicar las cifras de ciudadanos digitales, todo es un proceso y somos conscientes que hay muchos ciudadanos que no van muy adelantados en la parte digital y por eso seguiremos con el acompañamiento.



¿Cómo vienen trabajando el tema de ciberseguridad?



Ese fue el primer derrotero que pusimos sobre la mesa para comenzar a trabajar en este proyectos. A nosotros nos interesa que exista un camino directo para que los colombianos puedan realizar sus tramites, y para nosotros lo más importante es que los ciudadanos puedan entrar y que sepan que su información está segura. Hay una estructura importante de ciberseguridad.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio

