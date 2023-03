Dropshipping: el modelo de negocio digital que busca sumar más jóvenes

En los últimos años, los emprendimientos por medio de los negocios digitales siguen tomando fuerza. Sin embargo, situaciones como el miedo, el qué dirán o los impedimentos comunes para iniciar cualquier proyecto suelen dañar los sueños de muchos.

(La línea de dropshipping de la startup colombiana).



De acuerdo con el Reporte Global de Emprendimiento de Amway, entre 5.700 personas de Colombia, México, Argentina, Venezuela y Costa Rica, nueve de cada 10 latinoamericanos tienen un gran interés por emprender, sin embargo, 63% cree que no cuenta con los recursos para hacerlo, 40% tiene temor al fracaso, 23% a no ser competitivos, 21% siente miedo de no poder desarrollar un plan de negocios que genere ventas, y 15% a lo que piensen los demás.

Para el joven empresario Santiago Ospina, quien tiene entre su portafolio más de ocho empresas de diferentes sectores industriales, siendo una de las más reconocidas Xhobbies, una marca que comercializa una variedad de productos que buscan facilitarle la vida a las personas y que cerró el 2022 con una facturación de $16.000 millones, considera que el mayor problema en la actualidad es la forma en cómo nos educan desde pequeños para sentir miedos a emprender y a pensar de una forma diferente, sin embargo, cree que los espacios digitales son la puerta para construir la próxima generación de empresarios.

(Dropshipping, una alternativa para la alta demanda del e-commerce).



Por esa razón, decidió tomar lo que aprendió durante más de once años sobre negocios, comercio digital y ventas, para ayudar a otros y construir la primera comunidad de dropshipping con más de 100.000 jóvenes latinoamericanos. Esto, con el fin, de generar un impacto social y económico en la región.

“Desde hace mucho encontré que mi verdadero propósito, más que el de crear empresas, era el de servir a los otros, por esa razón, tengo un objetivo en mente y una responsabilidad con mi país, con la región y con las personas, de que puedan encontrar oportunidades de negocio y que esto les permita cambiar sus vidas”, aseguró Ospina.

La forma en cómo quiere construir esta comunidad, es a partir de la educación y el relacionamiento con otras personas que se encuentran en la misma situación para acercarlos con las herramientas y los actores más importantes dentro de este ecosistema. Fue por ello, que desde el 2021 decidió crear y patrocinar junto a otros empresarios: La Feria EffiX, el evento más grande de comercio electrónico de la región.

En su segunda edición en el 2022, esta feria logró reunir a más de 10 mil asistentes, 162 Stands de Proveedores de productos y servicios, conferencias formativas con 18 ponentes, negocios por más de dos mil millones de pesos, muchas alianzas, contactos y un sinnúmero de aprendizajes que estuvieron encaminados al fortalecimiento del comercio electrónico.

Este año, la feria Effix ya decidió tocar las puertas en Ecuador en febrero, en donde también dejaron grandes resultados, y ahora, se están preparando para su tercera edición que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto.

Por otro lado, este empresario antioqueño decidió usar sus conocimientos y experiencias en el mundo digital con Effi ERP, un software de administración de comercio electrónico, y actualmente se encuentra desarrollando una plataforma de dropshipping que tendrá más de 120.000 productos y que además, estará integrada con un e-learning gratuito que le enseñará de forma práctica, fácil y básica a cualquier persona cómo crear una tienda digital, integrar productos, hacer un catálogo, moverse por las redes sociales o qué se debe tener en cuenta para desarrollar un plan de negocios digital que genere ventas, entre otras tantas cosas.

(Dropshipping y comercio electrónico, ejes de cumbre regional).



Santiago Ospina asegura que la aparición del dropshipping abrió una puerta a la democratización del comercio electrónico, puesto que ayudó, a eliminar lo que durante años fueron los mayores problemas de las primeras tiendas en línea, como los productos, el stock, las bodegas, la logística, e incluso, el tener un software que centralizará todos los procesos de venta. Por esa razón, se siente en la confianza de decir que este es un camino que mejorará la economía de jóvenes y sus familias de diferentes regiones del país y Latinoamérica.

“Yo quiero y me sentiré completo cuando el día de mañana haya miles de empresarios que tengan su propio negocio gracias a que aprendieron lo que desde el colegio yo aprendí superando varios desafíos a hacer”, afirma Ospina, quien también es un ejemplo de influenciador empresarial, puesto que con más de 337 mil seguidores en su cuenta de Instagram, utiliza sus redes sociales para enseñar sobre inteligencia emocional y las claves para adoptar un espíritu emprendedor.

Cabe destacar que al cierre de 2022, la Cámara de Comercio Electrónico registró ventas en línea superiores a los $55 billones, a través de 332,4 millones de transacciones digitales, y se considera, que aporta un 3,5% del PIB colombiano. Un hecho muy favorable, y que deja la reflexión de que entre más puertas se abran a este mundo digital que crece cada año, mejor estará la economía del país.