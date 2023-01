‘Durante el primer año Ualá sobrepasó 170.000 usuarios’

Natalia Ríos, country manager de Ualá Colombia reporta que en el primer año en el país han consolidado una variedad de servicios aprovechando que son compañía de financiamiento, vigilada por la Superintendencia Financiera y depósitos garantizados por Fogafin.



¿Cómo ha sido el primer año de Ualá en Colombia?



Estamos felices con el resultado. Iniciamos con el depósito de bajo monto, luego la tarjeta débito MasterCard, el aula Ualá para instruirse en finanzas, después vino el pago de servicios y recarga de celulares, posteriormente el servicio para que los ciudadanos extranjeros y venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT) también pudieran abrir la cuenta con nosotros.



A continuación vino el producto de ‘adquirencia’, que es un datáfono con link de pago y es interesante para pequeños emprendedores para que reciban sus pagos electrónicos con una baja comisión. Luego se permitieron los retiros gratis por Efecty, las consignaciones por PSE y el más reciente fue la cuenta remunerada.



¿Cómo funciona esa cuenta?

​

No hay montos ni tiempos mínimos de permanencia. Queremos que todos tengan acceso a la cuenta en la que tenemos una tasa del 5% . La cuenta remunerada no la tenemos en Argentina ni en México y como no hay requisitos, entre más mantengan los depósitos hay más remuneración.



¿Cuántos clientes tienen?



Tenemos 170.000 usuarios con al cuenta abierta en Ualá que es un número importante y más de 40.000 con PPT.

¿No ofrecen créditos?



No ofrecemos producto de crédito. La licencia permite que en el futuro se pueda hacer. En Argentina, ya hay crédito.

¿En qué partes del país están?



Tenemos presencia en los 32 departamentos y esperamos que sea de fácil acceso en las zonas difícilmente conectadas. Bogotá representa el 25%, pero se han visto usuarios en todo el país. La edad promedio es 31 años y tenemos usuarios de más de 80 años. Así sean depósitos bajos creemos que Ualá es para todos.

¿Qué metas tienen?



Seguir creciendo. Va a ser interesante. La situación actual de financiamiento es difícil por las altas tasas. Somos privilegiados pues la más reciente ronda de inversión reunió US$350 millones. En los tres países tenemos 5 millones de usuarios. Somos compañía de financiamiento, vigilada por la Superfinanciera y los depósitos garantizados en Fogafin.



PORTAFOLIO