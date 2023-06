Nueva herramienta de Google: el probador de ropa virtual con IA

Google lanzó en su buscador de Estados Unidos un probador de ropa virtual. La herramienta funciona con inteligencia artificial (IA) y le permite ver cómo queda una pieza de ropa femenina.



La herramienta por ahora por ahora solo funciona con camisetas, camisas y suéteres de mujer. El sistema tiene registrados 40 tipos de cuerpos de mujer que van de la talla XXS a la 4XL.



(Vea: La Unión Europea aprobó regular el uso de la IA: qué dice el proyecto).



"No siempre los usuarios están contentos con su compra -el 42 % de los compradores en línea no se sienten representados por imágenes de modelos y el 59 % se sienten insatisfechos con un artículo que compraron en línea porque les quedó diferente a lo que esperaban- y que con esta nueva herramienta pretenden mejorar estas estadísticas", aseguró la compañía.



(Vea: Estos son las mejores y peores zonas de Bogotá, según ChatGPT).

Mujer comprando ropa FOTO: iStock

¿Cómo funciona?

Cualquier usuario que ingrese al buscador de Google y deseé alguna prenda de alguna empresa en la web, le aparecerá la opción: "Try On" (Pruébatelo).



Al dar clic, allí podrá ver la prenda seleccionada en los distintos tipos de cuerpos.



Lo que hace la IA es reflejar la ropa seleccionada en las distintas modelos reproduciendo

con precisión la caída, los pliegues, las arrugas y las sombras de la prenda.



Usted podrá ver modelos reales con la ropa seleccionada sin habérsela probado nunca. Son 40 modelos que exhiben la ropa en una postura frontal, sin embargo parece que Google aumentaría el número de poses en el futuro y la opción también estaría disponible para hombre, con otras 40 opciones de cuerpos.



(Vea: Occidente busca normas comunes para Inteligencia Artificial).



EFE