El móvil seguirá siendo el rey de la tecnología en el futuro

El teléfono móvil es una "herramienta del futuro" porque sus continuas innovaciones son imprescindibles para el avance y uso de otras tecnologías, dijo en México Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional del 5G. "Además de seguir siendo la herramienta del futuro, el móvil es una autopista de conectividad sin la cual no van a poder llegar las herramientas tecnológicas que vienen por delante como la inteligencia artificial y el internet de las cosas", dijo Ruiz.



Lea: (El Mi 9 de Xiaomi ya está disponible en las tiendas del país)

El representante de esta organización que fiscaliza el desarrollo del 5G en España, agregó: "Estos adelantos (tecnológicos) van a rodar sobre esta carretera que estamos tendiendo, que es la 4G y 5G, (que funcionan) de herramientas habilitadoras de lo que está por venir".



Lea: (Nokia lista para traer 5G a Colombia)



En telecomunicaciones, el 5G se refiere a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, lo que indica mayor velocidad de navegación y conexión, entre los grandes avances.



Para Ruiz, un ingeniero superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en la creación de nuevos productos y servicios de alta tecnología, el móvil es realmente una herramienta que lleva la inclusión a todos los sitios. Dijo que en todos los rincones del planeta el teléfono móvil es utilizado para suplir la falta de infraestructura de bancos, sistemas financieros o de información.



"Porque en los lugares donde no llega la televisión por medio del móvil llegan las noticias y donde no llega la red bancaria llega la información bancaria y compras por móvil, por lo que se ha convertido en una importante herramienta de inclusión", remarcó.



Ruiz dijo que el entorno rural es uno de los grandes pendientes de la industria del móvil, y agregó que posiblemente en el futuro surgirán nuevos modelos de negocio. Pues el especialista consideró que quizás en el futuro no solo la telefonía móvil se usará para un mayor acceso a internet o a las llamadas telefónicas y a los datos, y puso como ejemplo su uso para el llamado el internet de las cosas.



También con conexión mediante 5G, se podrán impulsar nuevos paquetes tarifarios y nuevos modelos de negocio, que harán que la cobertura del móvil se amplié en todo el mundo, concluyó.