‘El mundo no solo debe construir herramientas sino hacerlas humanas’

La idea de Flynn Coleman es que humanizando los algoritmos, la tecnología y los desarrollos, las personas transformen al mundo en un lugar más equitativo y con un desarrollo económico responsable.



Según la experta, la inteligencia artificial (IA) cambia las ideas tradicionales de los derechos humanos y la autonomía, entonces, se puede tener un futuro más creativo.

En entrevista con Portafolio, luego del participar en el Innovation Land Summit en Medellín hizo una radiografía de los retos colombianos y la transformación del país ante la revolución digital.



¿Cómo ve la economía de Colombia y su fortaleza en la tecnología?



Bueno, este país tiene una economía sólida, es una de las más fuertes de la región, pero todavía depende de muchas fuentes para exportar, cerca del 12% de sus ventas al exterior son por productos de manufactura y solo el 40% de sus ciudadanos están en línea, eso nos habla de mucho de la inequidad.



También, nos representa que muchos de los logros del país se dan por el trabajo de una parte de la población y no de todos, así que la automatización va a ser el punto de mayor disrupción de la economía. Lo que hay que pensar es cómo nos estamos preparando para estos nuevos empleos, el cambio en las rutinas, en cómo vamos a afrontar el cambio y hacerlo parte de la realidad del trabajo automatizado. Esto mismo ocurre en Latinoamérica, África, Europa, Asía y es un problema global.



Así que teniendo una comunidad global en Colombia y en el mundo, pensando en las inversiones a largo plazo, contemplando la inclusión de la tecnología y lo que puede significar en las economías y en la seguridad, yo creo que con esto se tiene un claro punto de referencia para tratar de lograr hacer un mundo y una sociedad con posibilidades para todos.



¿Cuál es la mejor forma de hacer o de implementar estos nuevos trabajos?



Hay que pensarlo no solo en términos de crecimiento político o económico, veo que también se debe pensar en el bienestar que se puede dar no solo en el país, se debe estar enfocado en la innovación y en la creatividad, porque la automatización y la inteligencia artificial nos pueden ayudar a ser más equitativos.



¿Qué es un algoritmo humano?



Es tomar eso que nos hace humanos, que nos define como tal, nuestro ADN, y claramente es una idea metafórica que no solo habla sobre la regulación o los límites que debe tener la tecnología, sino de todos esos valores que tienen los desarrollos y que nos lleva a darle un uso más ‘moral’ o empático y que se refleje en el uso que le damos y en lo que somos.



Sabemos que no es dejar de construir tecnología sino que ella nos ayude a hacer del mundo un mejor lugar.



¿Cómo se debe ser la construcción de un algoritmo humano?



Yo pienso que debe ser sin miedo, con empatía pero que tenga un desarrollo integral en los aspectos económico y político a futuro. No es solo construir herramientas y tecnología sino que podemos dejar un mejor mundo a los niños.



La idea es que la tecnología que crece y que es relevante en el mundo también nos pueda ayudar para construir sistemas económicos y que todos nosotros junto, con las generaciones futuras, podamos hacer un ecosistema sostenible.



¿Cómo puede ayudar este algoritmo en tiempos de crisis?



En los tiempos de crisis tenemos la oportunidad de mirar las situaciones y de prevenir de cierto modo las crisis económicas y también de desarrollar ciertas tecnologías que nos impulsen a no solo dar una sola solución o a aplicar un modelo.



Lo que debemos ver es qué se pueda aplicar a todo el mundo porque actualmente la tecnología solo beneficia a ciertas personas con distintas características y cuando estás en crisis debes actuar en favor y por el bien de todos. Todas las personas tienen un valor y hay que protegerlas, así como a todos los miembros de nuestra sociedad.



¿Esto funciona de la misma forma en todos los tipos de crisis?



La Tecnología y los desarrollos no tiene efectos en solo un aspecto, hay mucho por cambiar y muchas personas por incluir en el sistema.Uno puede construir tecnologías para el bien y enfocarlas de la misma manera pero si solo una parte de la población se beneficia, no sería ético.



Las regulaciones en los distintos sectores varían, pero la idea es beneficiar a todas las personas.



¿Cómo se está preparando el mundo para la revolución 4.0?



Yo pienso que debemos hacerlo de manera consiente, con todas las nuevas tecnologías están llegando rápidamente, su inclusión depende de las personas, así que necesitamos voces cada vez más diversas, que se puedan incluir diversos tipos de personas y grupos.

Necesitamos cada vez más inclusión y representación, sean mujeres, personas con varias edades y habilidades.



En la medida en que incluyamos más voces en el mismo ambiente, con diversas experiencias y vivencias para crear tecnologías podemos llegar a más personas que no solo a un grupo o tipo de personas en el mund, sino a todos.