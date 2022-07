El papel del Código Abierto en los servicios bancarios

Adaptarse con mayor facilidad al mercado internacional y responder con agilidad a las necesidades de los clientes es una prioridad para los servicios bancarios, que para enfrentar los retos del contexto actual se apoyan del Código Abierto, la tecnología considerada clave para la infraestructura empresarial de 95% de los líderes de TI de servicios financieros entrevistados en el “El Estado del Código Abierto Empresarial 2022”.

Las principales ventajas de su uso identificadas por los encuestados en esta investigación de Red Hat, son: flexibilidad (69%), el acceso a la última tecnología (74%) y la simplificación en la adopción de una infraestructura de nube híbrida (75%).

“La competencia cambiante, la necesidad primordial de seguridad y la capacidad de admitir sistemas heredados son sólo algunos de los desafíos continuos de este sector, que hoy requiere de soluciones ágiles, que brinden flexibilidad y permitan responder con resiliencia a los cambios constantes. Por ello, el Código Abierto cada día cobra mayor relevancia en los servicios bancarios, ya que es la tecnología que ofrece esta y otras ventajas”, destaca Javier Cordero, vicepresidente y director general de Red Hat NoLa.

Esta investigación también destaca que 84% de los líderes de TI en servicios financieros cree que el Código Abierto empresarial es tan seguro o más que el software propietario, una característica primordial ante las necesidades actuales de este sector, que requiere de entornos blindados que garanticen la confianza a sus clientes.

“Además, hay que considerar que 74% de los encuestados en nuestra investigación planea aumentar el uso del Código Abierto en áreas como la Inteligencia Artificial (IA), Aprendizaje Automático (ML), computación perimetral e Internet de las Cosas (IoT), lo que demuestra el importante papel que tiene la implementación de nuevas tecnologías para transformar hoy este sector, el cual además se enfrenta a nuevos cambios con las normativas de Open Banking en la región y el posicionamiento de las monedas digitales”, subrayó el directivo.

Otra ventaja que encuentran 84% de los líderes del sector financiero en esta tecnología es la contribución que realiza la comunidad de Código Abierto, ya que suma el talento de miles de desarrolladores, programadores y expertos en tecnología que comparten ideas y conocimiento para encontrar las mejores prácticas y soluciones.

“Precisamente la colaboración y la cultura abierta es lo que hace única a esta tecnología. Y con ello me refiero a que no sólo se requieren de modernas aplicaciones para la transformación digital de este sector, sino también de una mentalidad que permita adoptar nuevas mecánicas de trabajo, mejorar procesos y aportar ideas para así generar innovación y aprovechar al máximo la arquitectura de TI que construyen los expertos. En Red Hat sabemos lo importante que es este proceso por ello no sólo es parte de nuestro ADN sino que promovemos esta transformación cultural en todos nuestros clientes”, concluyó el vicepresidente y director general de Red Hat NoLa.