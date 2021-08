El valor de tener un comercio electrónico sólido en Colombia

El crecimiento sostenido de las ventas en línea indica que cada vez más la gente elige comprar por internet, tendencia respaldada por la CCCE, que registró más de 91 millones de transacciones de ventas en línea durante abril, mayo y junio de 2021, un crecimiento vertiginoso comparado con los mismos trimestres de 2019 y 2020, cuando esta cifra alcanzó los 28 y 52 millones respectivamente.



(Así puede seleccionar una pasarela de pago confiable para su negocio).

BlackSip, empresa experta en servicios de comercio electrónico, indicó que en 2020, las ventas digitales ascendieron a los 27 billones de pesos en Colombia y estiman que para el cierre de 2021 este valor llegará a los $36 billones de pesos.



Estos valores tienden a aumentar ya que el e-commerce en Colombia viene siendo impulsado por jornadas como los cyberlunes y Hot Sale, que ya tuvieron su primera edición anual en 2021, que reportaron ventas, según la CCCE, por más de $825 mil millones de pesos.



(Tendencias digitales para el segundo semestre del año).



Estas fechas especiales buscan fortalecer la confianza de los consumidores para que realicen compras a través de medios electrónicos.



PANORAMA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA



Pierre Cuevas, Director Regional North Latam de BlackSip, recuerda que hace un par de años el país vivió un boom de páginas y aplicaciones que promovieron las ventas digitales, sin embargo, muchos de los intentos de digitalización no fueron del todo exitosos.



Esta situación ubica al país en etapas de aprendizaje y evolución frente al mercado digital “Los que no tuvieron una buena implementación, ahora están viendo la necesidad de hacerlo bien y con mayor necesidad a raíz del último año marcado por nuevos hábitos ante la pandemia”, dice Cuevas.



Con el crecimiento del e-commerce en Colombia, varios retos tienen las marcas que quieren hacer parte de este millonario mercado. Uno de ellos, ofrecer una gran experiencia de usuario que convierta el mundo digital en algo amigable para sus clientes.



GENERAR CONFIANZA EN LA COMPRA DIGITAL



Y en torno a esta adaptación de estrategias, Cuevas, vocero de BlackSip afirma que se debe empezar por generar confianza y facilidad de compra, “la experiencia de usuario al final se traduce en qué tan fácil se puede hacer el proceso de compra a mi cliente; la positiva experiencia de usuario es vital no solo para generar confianza sino para que ese cliente vuelva y quiera seguir adquiriendo a la marca”.



Así mismo, para consolidar un e-commerce es preciso contar con aliados que tengan una experiencia valiosa en frentes como el marketing digital y servicios tecnológicos robustos, allí Blacksip se ha posicionado con ofertas de valor importantes para las marcas que están en el mercado digital o quieren incursionar en este.



“Gestionamos campañas de pauta, posicionamiento orgánico, desarrollamos tácticas de experiencia de usuario, fidelizamos bases de clientes, todo en pro de llegar a la venta. Queremos que el cliente de nuestros clientes llegue a comprar a su página”, afirma Cuevas.



El experto agrega que el otro frente consiste en la operación del e-commerce, que implica la generación de contenidos comerciales y de post venta, además de diseñar y desarrollar planes estratégicos para optimizar procesos de búsqueda, acompañamiento, adquisición, transacción y servicio al cliente, todo enfocado a las ventas y a la reventa.



Las ventas electrónicas antes fueron tendencia, hoy, marcan el camino de crecimiento para las ventas comerciales y para hacer sostenibles muchos negocios, y compañías expertas como BlackSip le dan una mano a los comercios que quieren acelerar su transformación digital en consonancia con lo que los compradores están esperando hoy de sus marcas favoritas.