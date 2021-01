¿Qué buscan los ‘unicornios’ a la hora de contratar talento ‘tech’?

En el mundo del emprendimiento y de la tecnología, referirse a un “unicornio” es hacer alusión a compañías emergentes, en su mayoría de base tecnológica, valoradas en más de 1.000 millones de dólares y que prometen un crecimiento rápido de su negocio.





Si bien este es un término que hace unos años era poco conocido, hoy día se ha popularizado gracias al boom de las ‘startups’ y empresas tecnológicas, quienes durante la pandemia han logrado atender con el desarrollo de tecnología gran parte de las tareas y necesidades de las personas.



De hecho, según datos de la firma CB Insights, se estima que actualmente hay más de 500 unicornios en todo el planeta, donde países como Estados Unidos y China concentran la mayoría de las empresas de este tipo con 242 y 119 compañías respectivamente.



Para Germán Escobar, CEO de Make It Real, academia de desarrolladores que a través de su programa “Top” ha ayudado a talentos colombianos a vincularse a unicornios y empresas del ecosistema tecnológico, las compañías de esta naturaleza se han convertido en los últimos años en un referente para miles de profesionales a la hora de buscar empleo, ya que además de ofrecer desarrollo profesional y aprendizaje rápido, otorgan beneficios laborales que van desde horarios flexibles hasta la posibilidad de adquirir acciones de la empresa después de un tiempo mínimo de trabajo.



Pero, ¿qué tienen en cuenta los unicornios o las empresas tecnológicas a la hora de contratar un talento ‘tech’? Escobar responde:



1. Personas que sean autónomas y capaces de lograr cosas por sí mismas cuando se les brindan las herramientas y recursos necesarios.



2. Profesionales que deseen crear algo más grande que ellos mismos.



3. Para los unicornios es indispensable contar con personas que sepan priorizar sus tareas, manejar el tiempo y ejecutar lo que realmente va a impactar en un proyecto dentro de ciertos periodos establecidos.



4. Profesionales con las capacidades de aprender rápido, proponer cómo hacer las cosas y resolver problemas de forma efectiva, usando la tecnología correctamente.



5. Estas compañías contratan personas que sean capaces de adaptarse a las necesidades de lenguajes y tecnologías que se requieran para resolver de la mejor manera una necesidad específica. Por ejemplo: Buscan desarrolladores que no se casen con un lenguaje de programación específico.



6. Para el caso de los cargos senior o de technical leaders, es clave tener experiencia específica en lo que la vacante requiere.



“Hoy en día también hay unicornios en Latinoamérica tales como Rappi, Auth0, Mercado Libre, Globant, Kavak, entre otros, que sirven como referencia para quienes quieren ingresar a trabajar a empresas de tecnología con crecimiento exponencial. Este cambio en el contexto ha logrado que el talento tecnológico de la región no sólo tenga mayores oportunidades laborales, sino también la posibilidad de enfrentarse a retos técnicos de gran escala, a la hora de proponer soluciones a problemas que surgen cuando un producto es usado por millones de personas”, añade Escobar.



Según un análisis de Make It Real, quien a la fecha ha graduado y vinculado a empresas tecnológicas a todos los egresados de su programa “Top”, se estima que en la actualidad hay 23 unicornios en la región y 1 en Colombia, los cuales prometen en el 2021 aumentar sus ingresos y con ello, generar más oportunidades para los talentos ‘tech’ que día a día se preparan en el país.