Empresarios les apuestan a espacios públicos de conectividad segura

La revolución de la red pública cada vez se extiende más a través de aeropuertos, cafeterías, hoteles, medios de transporte y, hasta plazas públicas. Un hecho que se debe en parte a que la conectividad se ha vuelto en un bien más que necesario para la sociedad, debido a que le permite comunicarse, estudiar y trabajar. Sin embargo, muy pocos saben que estas conexiones están expuestas a toda una serie de delitos cibernéticos.



Robo de información o contraseñas, malware o extracciones bancarias, son algunos de los tantos delitos a los que puede enfrentarse cualquier persona a diario en estos espacios públicos. Estos hechos, se hacen más preocupantes teniendo en cuenta el crecimiento del teletrabajo en Colombia, el cual aumentó a más de 80% durante la pandemia, según datos del Ministerio del Trabajo. Además habría que agregar que la mayoría de empresas han optado por cerrar sus oficinas y continuar con este tipo de modalidad laboral.



Edwin Pardo, cofundador de Datiwifi, empresa especializada en analítica y marketing wifi, explicó que pocos entienden que las computadoras mantienen siempre un lazo de comunicación con el servidor para poder conectarse a la internet. Usualmente en las casas o el trabajo, esta conexión suele estar protegida debido a la encriptación que se hace por medio del usuario y contraseña que son de carácter privado.



“No obstante, en las redes de wifi pública no aplica el caso y siempre existe una brecha para que sucedan diferentes tipos de delitos”, señaló.



Uno de los ataques más comunes, suele ser conocido como “Man in the Middle” u “hombre en el medio” y sucede cuando un cibercriminal puede lograr "colarse" en las comunicaciones que hay entre un ordenador o móvil y el otro extremo de esas transferencias de datos. Eso le permite leer y ver todo lo que se lleva a cabo en ese tiempo de conexión, desde a qué páginas web se ingresa, los documentos enviados y hasta información privada como fotos, videos o contraseñas personales.



Según el último informe de 'Evaluación, Retos y Amenazas a la Ciberseguridad' de 2021, realizado por el Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac) con indicadores de la Fiscalía General de la Nación, en el primer semestre de este año se registraron más de 23.000 noticias criminales, un 30% más que el mismo periodo de 2020, en donde se presentaron más de 18.290 casos.



Además, hubo 6.649 denuncias por violación de datos personales, siendo una de las primeras modalidades que más incremento tuvo en el país. Luego, la suplantación de sitios web para capturar datos personales tuvo el segundo lugar con 2.825 denuncias y un incremento del 29%.



Teniendo en cuenta que las empresas pueden ser una de las más susceptibles a sufrir pérdidas económicas o de información privada, debido en parte a la búsqueda de muchos teletrabajadores por encontrar nuevos espacios de trabajo, Datawifi junto con sus partners proveedores de acceso a internet decidió unirse a las empresas para impulsar el desarrollo de un proyecto de ciberseguridad al que llamaron “Zona de wifi de teletrabajo segura”.



“Nuestra idea al desarrollar esto, es minimizar la posibilidad de que haya un atacante por medio de un proceso de cifrado en estas zonas. Básicamente, cualquier trabajador va a tener la posibilidad de tener un usuario y una clave personal que sólo puede dar el empleador, para que así puedan conectarse desde cualquier parte a una red pública de forma segura y sin la posibilidad de ser víctimas de un ataque”, explicó Pardo.



