Así las empresas usan las redes sociales como 'vitrinas' virtuales

La creciente interacción con el internet en el último año, no solo llevó a que las redes sociales tomaran una gran relevancia en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también que fueran aún más importantes para las marcas.



Hoy, los expertos señalan a estos canales virtuales como grandes oficinas digitales que juegan un papel preponderante para que las compañías puedan atender a sus usuarios de una manera más estrecha y dinámica.

Pero, cómo este ecosistema se ha posicionado y ha logrado ser tan decisivo, para los consumidores y para las compañías.



De acuerdo con José Mendoza, CEO de la agencia Buentipo Anchor, las interacciones en redes sociales se han convertido en la base de las interacciones humanas actuales. Tanto es así que antes las marcas gastaban mucho dinero en construir su propia reputación y esa realidad cambió con las interacciones en redes sociales. De allí la importancia de estar actualmente en ellas.



“Ahora es el consumidor quien tiene ese poder de dar o quitar reputación a las marcas. Por eso, las compañías deben tener claro que es muy importante estar en las redes y reflejar su identidad, su postura, interactuar y alimentar las relaciones”,dijo Mendoza.



Bajo esa mirada Ramiro Parrias, consultor de negocios en internet y conferencista en marketing digital, apuntó que esta nueva realidad empresarial ha llevado a las organizaciones a implementar grandes estrategias digitales.



“Nosotros a nivel de marketing digital lo llamamos social media optimization (SMO) y nos valemos de diferentes estrategias como las de las cuatro C: comunidad, conversaciones, canales y campañas”, explicó Parrias.



Y es que para nadie es un secreto que la adopción de las redes sociales venía bien en las empresas. Sin embargo, la pandemia terminó de dar un cambio rotundo en la dirección y en la importancia de estas.



Y no es para menos, con la crisis se despertaron todo tipo de sentimientos y sumado al aislamiento, las marcas tuvieron que centrar sus estrategias en las redes sociales y adoptar nuevos valores y ser más empáticos. Lo que sin duda terminó generando un mayor acercamiento o el efecto contrario.



“En los últimos años, sobre todo por la situación de la pandemia, las redes sociales ganaron aún más protagonismo. No solo porque conectaron a los consumidores con las marcas, sino porque las marcas empezaron a ser más empáticas, ya no solo buscaban vender un producto o una solución, sino que buscaban mostrar un apoyo en los momentos difíciles”, explicó Amanda Boucault, coordinadora de relaciones públicas para Latam de Sherlock Comms.



EL LADO DE LAS MARCAS



Marcas como Frisby, que se han destacado por estar entre las tendencias de Twitter Colombia, han sabido entender la importancia de las redes sociales para llegarle a su público objetivo.



Su receta: escuchar a los usuarios, el respeto, la transparencia, y “mucho pollo”.

Las marcas tuvieron que centrar sus estrategias en las redes sociales y adoptar nuevos valores y ser más empáticos. iStock

“Las marcas tuvimos que transformarnos e integrarnos en el 'journey' de los usuarios. Fueron ellos los que nos enseñaron a cambiar nuestros comportamientos digitales. Sin duda, cambió la forma de comunicarnos, de conectarnos y de crear contenidos en redes sociales. Actualmente, lo más importante es la publicación de valor, que además permita una interacción con el usuario. Así, las personas pueden sentir más cercanas a las marcas y ver en sus comunidades digitales un espacio en el que pueden dejar diferentes mensajes, que deben ser respondidos por las marcas de alguna forma”, comentó Mauricio Hurtado, director de la marca Frisby.



Detrás de las redes sociales de esta cadena de restaurantes, comentó Hurtado, se encuentra un gran equipo de trabajo integrado por una agencia, un líder gráfico, un líder de redacción, un director de arte, un 'motion graphic', un 'copy' y un 'community manager'.



Pero las cadenas de restaurantes o los bancos, en el caso de Bancolombia, no son los únicos que han consolidado robustos equipos para manejar redes sociales, sectores como el de las telecomunicaciones también han fortalecido sus interacciones.



María Alexandra Araujo, gerente de marca de Claro Colombia, afirmó que los usuarios son cada vez más exigentes, no solo con las empresas, sino también con el contenido que estas comparten en sus redes. Por eso “el truco” está en generar contenido donde los seguidores se sientan identificados, se vean reflejados y les hable a ellos.



“Desde que nos levantamos hasta la hora de dormir estamos interactuando con redes sociales. Esto hace que las marcas sí o sí tengan que estar en redes. El reto está en hacerlo asertivamente”, afirmó Araujo.



En cuanto al equipo detrás de las redes sociales de Claro, hay que destacar que el operador cuenta con un digital hub en el cual se abordan distintos frentes, desde las tendencias y necesidades de la marca hasta las propuestas creativas.



Otra marca que también ha dado de qué hablar en redes es WOM, que llegó al país hace más de cinco meses con una propuesta disruptiva que buscaba generar conversaciones en torno a las necesidades de conectividad que tenían los colombianos.



Germán Giraldo, VP Mercadeo WOM Colombia, afirmó que parte de su trabajo en plataformas como Twitter o Facecook, se enfoca en escuchar y entender lo que el consumidor quiere y necesita.



“En este sentido, generamos comunicaciones en las que el consumidor se ve reflejado, comunicaciones que adopta como propias, porque evidencian sus más profundos inconformismos que también son los nuestros”, resaltó Giraldo.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio