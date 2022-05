Tecnológicas dicen que demanda de equipos se está normalizando

Escasez de chips, falta de contenedores y baja disponibilidad de elementos como pantallas, y accesorios son varios de los retos que debe enfrentar la industria tecnológica luego de la pandemia, porque fabricar y distribuir equipos de cómputo no es tarea sencilla cuando hay poca disponibilidad de elementos para elaborarlos.



Sumado ahora al desafío de la sostenibilidad, que no solo involucra el ambiente, sino el bienestar de los empleados y la adecuación de equipos pensados en las necesidades del trabajo híbrido.



Es por eso que a través del HP Innovation Day 2022, que se desarrolló por primera vez en Santa Marta, entre el 17 y 18 de mayo, gigantes de la tecnología (HP, Intel, Microsoft y AMD) se reunieron para “tener espacios de discusión, de innovación, de creatividad” respecto al trabajo híbrido y la sustentabilidad como ejes centrales de la versión 14 del evento, como explicó Sandra Hinestroza, directora general de HP Colombia.



Siendo la alta demanda uno de los principales retos que enfrentan las compañías tecnológicas, que lidian con el alza de costos y la necesidad de suplir la alta demanda pese a las dificultades para el acceso a determinadas piezas, como explicó Santiago Barbosa, director comercial de HP Colombia, “realmente hemos tenido un aumento en el valor de los componentes por la sobredemanda, entonces, han subido los fletes. También, el dólar ha impactado porque nosotros producimos en dólares”.



Sin embargo, señala que pese a que no pueden controlar el alza de costos, pueden asesorar a los clientes a través de una herramienta de analítica “que dice qué es lo que realmente necesita el cliente para que compre lo justo y necesario (...) la herramienta nos dice que lo que usted necesita no es un computador con una capacidad de cómputo tan grande, porque con las tareas que hace puede comprar uno con capacidad menor o al contrario”.



Carlos Pérez, director de Microsoft Latam, agrega que también “hubo un pico de demanda de los procesadores que se combinó con algunas distorsiones en la cadena de valor y que hizo que en algunos casos no pudiéramos satisfacer la demanda. Hoy sigue habiendo distorsiones en la cadena de suministro, hay efectos mundiales que lo impactan aún más”.



Pero Pérez ve un panorama positivo. “Creemos que la demanda se ha venido normalizando, vemos una demanda de computadores no igual que en la pandemia, pero más alta que antes que empezara la pandemia. Creo que se va a ir normalizando dependiendo de cómo esté la supply chain (cadena de suministro) para buscar una continuidad de suministro más estable".



Por su parte, Juan Carlos Garcés, director general de Intel Colombia, explica que la compañía fabricante de circuitos integrados también ha sentido la escasez de material por la alta demanda que “fue mucho mayor de lo que estaba planteado”, sin embargo, agregó que lo más importante para superar el reto de escasez de materiales fueron y continúan siendo las alianzas.



Según explica el ejecutivo, la demanda creció un 50% “entonces nos requirió un trabajo conjunto muy fuerte para poder responder, (...) porque son muchas partes que se están moviendo juntas que hay que conjuntar, (...) hay mucha incertidumbre, la demanda que viene, los recursos disponibles y cómo los organizamos mejor. Desde el lado de Intel hemos hecho una inversión para crecer la capacidad de manufactura”.



Para Garcés, el periodo ubicado entre 2019 a 2022 ha implicado llegar a potencializar “más o menos un tercio más, el mercado de computadores anual en el mundo, es decir, antes teníamos alrededor de 220 millones”, finalizó.



Por otra parte, Mónica Casas, gerente de desarrollo comercial de AMD, explicó que “no es solamente el tema de que haya producción o no, sino el tema de los contenedores y la logística hacen que el impacto sea un impacto negativo en el costo final para el usuario que estaba acostumbrado a comprar en otro valor. Pero también debe tener en cuenta que la tecnología todo el tiempo se va renovando y el costo aumenta, porque vas a recibir un mejor producto con mejor desarrollo, que es lo que pasa en nuestro caso”.



Según la ejecutiva, la firma no se evidenció afectada por esta coyuntura.



ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN



Bajo el slogan del encuentro “El eco positivo de la tecnología”, se presentaron estrategias de inclusión y sustentabilidad que adelantan las empresas tecnológicas tales como el proyecto ‘Imbilí’ de HP. “Nuestro primer centro de tecnología en Colombia que lo ponemos en mitad de la selva, en una comunidad aproximandamente a 40 minutos de Tumaco”, dijo Nicolas Gonzalez, gerente de sustentabilidad para Latinoamérica de HP.



Esta iniciativa de la tecnológica contará con 23 computadoras, siete impresoras y alianzas con el Sena para que la gente pueda emprender.



LEYDI PERDOMO

Para Portafolio

Escuela EL TIEMPO