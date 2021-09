Las empresas y 'startups' con más innovación abierta del país

Se dio a conocer el primer listado de innovación abierta en Colombia, el cual reúne a grandes corporaciones y 'startups'.



El listado fue realizado por la plataforma 100 Open Startups, de la mano de Connect Bogotá, y fue presentado en el Open Innovation Summit que se realiza entre miércoles y jueves en Bogotá.



La importancia de este escalafón es que sobresale el nivel de relacionamiento de las grandes empresas con los emprendedores, con el objetivo de sensibilizar el trabajo colaborativo para lograr mejores resultados en materia de innovación.



Entre las empresas destacadas, el primer lugar lo tiene Compensar y en el segundo puesto está Corona Industrial. Luego, en su orden, entre las 10 primeras, están las siguientes organizaciones: Grupo Éxito, Movistar, Enel Colombia, Alianza Team, EL TIEMPO Casa Editorial, Grupo Familia, Grupo Bolívar y Natura.



En cuanto a las 'startups', las 10 primeras son Insttantt (Bogotá), Oncredit (Manizales), Uptime Analytics (Bogotá), Superlikers (Bogotá), Audioenlace Producciones S.A.S. (Bogotá), DeepSea Developments (Cali), Guane Enterptises (Envigado), Datup S.A.S.(Bogotá), Apping (Bogotá) y Vecindario (Medellín).



La premiación del listado de innovación abierta en Colombia fue presentada en un panel en el que participaron Bruno Rondani, fundador y CEO de 100 Open Startups; Diana Gaviria, directora de Connect Bogotá, y Andrés Mompotes, director del diario EL TIEMPO.



Por medio de la plataforma 100 Open Startups, tanto las empresas como los emprendedores presentaron los relacionamientos que han tenido para avanzar en innovación. En ese ejercicio, se definió el sistema de puntuación para ambas partes.



En esta primera versión del listado se registraron 188 'startups' y un centenar de empresas. Fueron declaradas más de 900 relaciones y la intensidad de innovación abierta superó los 1.700 puntos.



La mayoría de relacionamientos, el 32,41 %, tuvo que ver con el suministro de productos o servicios innovadores.



Siguieron los que tienen que ver con 'matchmaking' y conexiones, con 30,75 %. Esto tiene que ver con programas que buscan ofrecer a los emprendedores acceso a conexiones con el mercado corporativo.



En menor nivel estuvieron los relacionamientos en torno a la contratación de un proyecto piloto (15,79 %), el acceso a base de clientes y canales de venta (4,16 %), y recursos para I&D y creación de prototipos.



LISTADO EMPRESAS



1. Compensar

2. Corona Industrial

3. Grupo Éxito

4. Movistar

5. Enel Colombia

6. Alianza Team

7. EL TIEMPO Casa Editorial

8. Grupo Familia

9. Grupo Bolívar

10. Natura

11. Novartis

12. Unilever

13. ESENTTIA

14. Andercol

15. Gases de Occidente

16. Corficolombiana

17. Comfama

18. Unidrogas S.A.

19. Alma Medical

20. Coasmedas

21. COLSOF S.A.S.

22. Banco Serfinanza

23. Mercado Libre

24. Fincomercio

25. Zona Franca de Bogotá

26. Grupo UMA

27. Ecopetrol

28. GRUPO EPM

29. CELSIA S.A.

30. AB InBev

EL TIEMPO Casa Editorial es una de las empresas más innovadoras.

LISTADO 'STARTUPS'



1. Insttantt

2. On Credit

3. Uptime Analytics

4. Superlikers

5. Audioenlance Producciones S.A.S.

6. DeepSea Developments

7. Guane Enterprises

8. Datup S.A.S.

9. Apping

10. Vecindario

11. IoT Tech

12. Arkangel AI

13. Truora

14. Griky

15. DataKnow

16. OhmyFi

17. Mensajeros Urbanos

18. Tusdatos.co

19. Konempleo

20. Nuttri

21. FIRA LIVE RETAIL

22. arKdia

23. ADDI

24. SmartQuick

25. Taxia Life

26. DashFleet

27. LAIKA

28. VALOPES

29. Whale and Jaguar

30. Logysto

31. Cuart

32. Lookapp

33. Sopa.one

34. Sweatbits

35. Viewy

36. ControlT

37. 3GOVideo

38. Rebus Technology

39. Saludtools

40. Travvis

41. BIENESTAPP

42. Biinyu Games Studio S.A.S

43. Hometuls

44. LICIFY S.A.S.

45. Acsendo S.A.S.

46. BioCredit

47. MANGUS S.A.S.

48. NUXTU

49. PREDICTO

50. Nextonia

51. Comforce

52. Zinobe

53. FLUVIP

54. dondoctor

55. Tpaga

56. NODRIZZA NETWORK S.A.S.

57. Data Gran

58. Ibisa iDXP

59. Loquenecesito.co

60. Venetto Group

61. NEDIAR S.A.S.

62. Idei Factory

63. PrestaGente

64. JOBSPOT (Savantti)

65. Socio Legal

66. HOGARU

67. Mobijob S.A.S.

68. Backstartup

69. TockALL

70. ANNA GROUP S.A.S.

71. Deleyes

72. Mipaquete.com

73. Infomedia Service

74. COLBITS

75. 8Bit Technology S.A.S.

76. MiDoctor

77. uDiscover Virtual School

78. Ambulance to Go

79. COCO Tecnologías

80. ProductividApp S.A.S.

81. MedicApp

82. SINGULARITY FM S.A.S.

83. Escappy Travel

84. T3RS SAS (TRI)

85. Kaleido Lab

86. EatCloud

87. Vitia

88. Miralaobra

89. Bialtec S.A.S.

90. In-Ova S.A.S.

91. BIVA

92. Solinpet S.A.S.

93. VALUE INVESTMENT COLOMBIA S.A.S.

94. Orion Infiniti

95. Bigo - Cinnov S.A.S.

96. ImagineX

97. Beriblock

98. I-Optia S.A.S.

99. Finco.co

100. Liftit INC

La importancia de este listado es que sobresale el nivel de relacionamiento de las grandes empresas con los emprendedores. Archivo particular

EMPRESAS LÍDERES POR ÁREA



- Top 1 de alimentos y bebidas: Alianza Team

- Top 1 de bienes de consumo: Grupo Familia

- Top 1 de construcción civil: Corona Industrial

- Top 1 de energía: Enel Colombia

- Top 1 de industria automotriz: Grupo UMA

- Top 1 de industria farmacéutica: Novartis

- Top 1 de industria química: Esenttia S.A.

- Top 1 de minorista y distribución: Grupo Éxito

- Top 1 de organización cívica y social: Comfama

- Top 1 de productos cosméticos: Natura

- Top 1 de publicidad y medios: EL TIEMPO Casa Editorial

- Top 1 de servicios financieros: Grupo Bolívar

- Top 1 de servicios profesionales: Compensar

- Top 1 de software: Alma Medical

- Top 1 de tecnología de la información y servicios: Colsof S.A.S.

- Top 1 de telecomunicaciones: Movistar



'STARTUPS' LÍDERES POR ÁREA



- Top 1 de agrotechs: IoT Tech

- Top 1 de artificial intelligence: Guane Enterprises

- Top 1 de big data: Datup S.A.S.

- Top 1 de blockchain: ArKdia

- Top 1 de citytechs: Taxia Life

- Top 1 de cleantechs: Valopes

- Top 1 de constructechs: Hometuls

- Top 1 de customer service: Apping

- Top 1 de edtechs: Griky

- Top 1 de energytechs: Uptime Analytics

- Top 1 de fintech: Insttantt

- Top 1 de foodtechs: Nuttri

- Top 1 de govtechs: Sweatbits

- Top 1 de healthtechs: Arkangel AI

- Top 1 de HR techs: Audioenlace Producciones S.A.S.

- Top 1 de indtechs: Whale and Jaguar

- Top 1 de IoT: DeepSea Developments

- Top 1 de legaltechs: OnCredit

- Top 1 de logtechs: ControlT

- Top 1 de marketplace: Vecindario

- Top 1 de martechs: Superlikers

- Top 1 de productivity: 3GO Video

- Top 1 de retailtechs: Fira live retail

- Top 1 de VR/AR: Viewy



